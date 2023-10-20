Хавбек ЦСКА Мухин о том, где будет через 5 лет: «В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопросы в рамках блиц-опроса.

– Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?

– Комары.

– Лучший вид отдыха?

– На шезлонге.

– Красивый гол или эффектный подкат?

– Красивый гол.

– Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

– Чемпионство с ЦСКА.

– Где будет Максим Мухин через пять лет?

– В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет, – сказал Мухин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию