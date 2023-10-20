Хавбек ЦСКА Мухин о том, где будет через 5 лет: «В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Максим Мухин Футбол

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопросы в рамках блиц-опроса.

– Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?

– Комары.

– Лучший вид отдыха?

– На шезлонге.

– Красивый гол или эффектный подкат?

– Красивый гол.

– Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?

– Чемпионство с ЦСКА.

– Где будет Максим Мухин через пять лет?

– В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет, – сказал Мухин.

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10 комментариев

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Pok_Toholo
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Алексей Иванов
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onegin2007
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onegin2007
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igor747
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Горит невиданный рассвет. А рубиновый закат.
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Мухин, давай !!
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Кокич
Променял МЮ на канаву...
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ЖУЛИК
Ответ onegin2007
Sports в целом для школьников)
Поэтому ты тут?
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