Хавбек ЦСКА Мухин о том, где будет через 5 лет: «В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопросы в рамках блиц-опроса.
– Кто тебя больше бесит летом – комары или мухи?
– Комары.
– Лучший вид отдыха?
– На шезлонге.
– Красивый гол или эффектный подкат?
– Красивый гол.
– Снова сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира за сборную или чемпионство с ЦСКА?
– Чемпионство с ЦСКА.
– Где будет Максим Мухин через пять лет?
– В канаве, ха-ха. Да где я буду? Там, где нас нет, – сказал Мухин.
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