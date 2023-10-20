Хавбек ЦСКА Мухин: «Хочу играть в «МЮ». Этого реально добиться. Верить надо»

Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Александр Головин Максим Мухин Футбол

Хавбек ЦСКА Максим Мухин заявил о желании играть в «Манчестер Юнайтед».

– Два года назад был Евро. Как сейчас вспоминается?

– Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий. 

– Чему научил тот турнир?

– Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше. 

– Ты думаешь о том, что это мог быть твой и последний международный турнир?

– Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

– Куда хочется?

– Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат, – сказал Мухин.

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32 комментария

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NikoVinkovic
Для того, чтобы попасть в МЮ, для начала нужно быть согласным на условный Твенте, Дженоа или Брагу, с понижением з.п. и всеми сложностями адаптации, там расти, развиваться, и кто знает, может в итоге и получится. Но у наших как, если за тобой пришёл не МЮ, а клуб скромнее, то нафиг надо. Поэтому, Макс, да, мизерны твои шансы. МЮ дублем Локомотиву не восхитишь.
+30
-7
+23
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Nico Boi
Ответ Metalloid
Плох тот солдат, что не хочет быть генералом, тот же ТОшич был в МЮ, чем Мухин хуже? Расти, развивайся, слушай тренеров и всё может быть.
Тошич, Обертан, Македа и др, этих игроков такие клубы как МЮ берут юнцами за счет большого потенциала, Мухин же в своем возрасте должен показывать результат уже здесь и сейчас
+17
-1
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Абдаллах аль-Кутба
Некий Shuller18 поперхнулся чаем из конского щавеля )
+8
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Dmitry Orlov
Ответ Master Slova
Пиняев мог уехать в МЮ, но отказался
Когда отказывался?
+5
0
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Егор Егор
Ответ МАГА 123
Обычные влажные мечты российского футболера.А по факту,ЦСКА для него потолок в карьере,в профессиональном плане.
А что он должен был сказать? Мечтаю о Динамо Брянске? Местные как всегда такие потешные. С какими мыслями вы вообще в голове живете, ваш предел мечтаний - пивко в магните по акции поймать?
+6
-1
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Надоело париться в бане
В Гибралтарском МЮ шансы у него вполне реальные. Ну или в Юнайтед оф Манчестер
+5
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МАГА 123
Обычные влажные мечты российского футболера.А по факту,ЦСКА для него потолок в карьере,в профессиональном плане.
+6
-3
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Metalloid
Плох тот солдат, что не хочет быть генералом, тот же ТОшич был в МЮ, чем Мухин хуже? Расти, развивайся, слушай тренеров и всё может быть.
+7
-5
+2
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Dmitry Orlov
Шуллер18, твой выход, расскажи про шансы Мухина в МЮ.
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S. A.
Ответ NikoVinkovic
Для того, чтобы попасть в МЮ, для начала нужно быть согласным на условный Твенте, Дженоа или Брагу, с понижением з.п. и всеми сложностями адаптации, там расти, развиваться, и кто знает, может в итоге и получится. Но у наших как, если за тобой пришёл не МЮ, а клуб скромнее, то нафиг надо. Поэтому, Макс, да, мизерны твои шансы. МЮ дублем Локомотиву не восхитишь.
Для того, чтобы попасть в МЮ, для начала нужно поиграть в чемпионате Нидерландов)
+3
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Nico Boi
Мактомини - 6 голов в отборе на Евро, на лавке в МЮ
Мухин - ...
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Babusya
Шутка от Мухина удалась и народ клюнул. :)
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Balt
Ответ Master Slova
Пиняев мог уехать в МЮ, но отказался
А его туда взять хотели? Помню только что он в 15 лет ездил на стажировку в МЮ. Но чтобы прям на контракт...не было такого, а значит и отказываться не от чего. В прошлом году он и сам на эту тему рассуждал, но про отказ нет ничего, его МЮ вроде как собирался забрать когда ему 18 будет, но в 2022-м это не произошло.
https://www.championat.com/football/news-4937071-pinyaev-predpolozhil-pochemu-on-ne-pereshel-v-manchester-yunajted.html
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МАГА 123
Ответ Егор Егор
А что он должен был сказать? Мечтаю о Динамо Брянске? Местные как всегда такие потешные. С какими мыслями вы вообще в голове живете, ваш предел мечтаний - пивко в магните по акции поймать?
Пусть говорит,что хочет,имеет право на свои детские мечты,я его не осуждал за это,просто указал на то,что все российские футболеры мечтают об одном,вот только,развиваться и ехать за границу за своей мечтой, не хотят.Моя мечта,пивко в магните по акции поймать,хотя бы реальная,а вот Мухин как типичный паспортист в будущем будет рассказывать как он жалеет,что остался в России когда его звали в Европу.Знаем проходили.
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Spartakus1984
Верь Мухин,верь.Будем рады если добьешься чего то большого в яутболе.
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svft
ну, если МЮ - это Мухин Юнайтед, то почему бы и нет. или Мухосранск Юнайтед.
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Tallos
Ну Муха последнее время играет вполне прилично, прогрессирует. Почему бы и нет. Главное, чтобы стремился.
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Sporno
Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть.

Неплохо ему было бы :) Хотеть...хотеть и верить)
Действительно,так это и работает..
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angry horse
При всем уважении, Макс, но нет 😁
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Football Forever
Для 21 одного года достаточно зрелую игру демонстрировать, но ради МЮ надо пахать и уезжать в Европу через пару лет
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tankist231
С рпл в данный момент уехать русскому в Англию, а ещё и в топ, будет почти не реально, а вот транзитом через чемпионаты не из топ-5,думаю уже полегче будет)
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denimo21
Представляю как с поля уходит каземиро, а вместо него на замену появляется Максим мухин )))
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