Хавбек ЦСКА Мухин: «Хочу играть в «МЮ». Этого реально добиться. Верить надо»
Хавбек ЦСКА Максим Мухин заявил о желании играть в «Манчестер Юнайтед».
– Два года назад был Евро. Как сейчас вспоминается?
– Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий.
– Чему научил тот турнир?
– Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в РПЛ. Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.
– Ты думаешь о том, что это мог быть твой и последний международный турнир?
– Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.
– Куда хочется?
– Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат, – сказал Мухин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Мухин - ...
https://www.championat.com/football/news-4937071-pinyaev-predpolozhil-pochemu-on-ne-pereshel-v-manchester-yunajted.html
Неплохо ему было бы :) Хотеть...хотеть и верить)
Действительно,так это и работает..