Хавбек ЦСКА Мухин: «Хочу играть в «МЮ». Этого реально добиться. Верить надо»

Хавбек ЦСКА Максим Мухин заявил о желании играть в «Манчестер Юнайтед».

– Два года назад был Евро. Как сейчас вспоминается?

– Сейчас вот вспоминали с Сашей Головиным, как тогда было хорошо, какие были матчи. Для меня тот турнир очень много значит. Помню, как выходил на Бельгию. Казалось, что это что-то нереальное. Но меня не трясло. Правда, меня тогда Азар покрутил – он очень резкий.

– Чему научил тот турнир?

– Я тогда в сумме сыграл минут 60. Но понял, что этот футбол сильно отличается от того, в который играем мы в . Чтобы попасть на такой уровень, надо работать в три раза больше.

– Ты думаешь о том, что это мог быть твой и последний международный турнир?

– Конечно, есть такие мысли. Мы не знаем, как все решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там – другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться.

– Куда хочется?

– Я хочу играть в « ». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат, – сказал .

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