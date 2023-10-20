«В МЛС и РПЛ почти одинаковый уровень футбола. Может, в России чуть повыше». Российско‑канадский игрок «Сочи» Батырев о лигах

Хавбек «Сочи» Амир Батырев сравнил уровень МЛС и Мир РПЛ.

Батырев родился в Канаде, куда его семья перебралась из Калмыкии. Амир выступал за «Торонто» и «Ванкувер». В 2021-м он переехал в Россию, отыграл сезон за «Тверь», а в 2022-м стал игроком «Сочи». В этом сезоне на счету 21‑летнего хавбека 13 матчей во всех турнирах.

– Что можешь сказать об уровне российского футбола?

– Высокий. Особенно РПЛ. Первые впечатления были, что здесь очень большой акцент на физику ставится. Все футболисты очень сильные, именно в физическом плане, и быстрые. Потом я начал привыкать, стало легче играть. Начал развиваться в России как футболист, прибавил где‑то. Сейчас мне намного легче.

– Ты наверняка смотрел матчи МЛС, пока жил в Северной Америке. Уровень с РПЛ сопоставим?

– Мне кажется, почти одинаковый уровень. Может быть, в РПЛ чуть повыше он.

– В РПЛ есть футболисты, на которых ты ориентируешься?

– Клаудиньо из «Зенита». У него практически такая же позиция, как у меня. Очень красивый футбол показывает, техничный. Он маленький и больше действует не за счет физики», а за счет техники как раз. И постоянно демонстрирует свое высокое мастерство. Для меня это лучший футболист в Премьер‑лиге, – сказал Батырев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию