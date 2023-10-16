Камавинга об игре в защите: «Мне не нравится эта позиция, я все еще полузащитник. Играю там, если нужно, пусть и не всегда с удовольствием»
Эдуардо Камавинга рассказал об адаптации к позиции крайнего защитника.
«Меня спрашивают об этом каждый день. Я работаю на команду, когда это необходимо. Раньше я не играл на этой позиции, но я адаптировался, будь то в сборной Франции или в «Реале».
Мне не очень нравится эта позиция. Думаю, все это знают, но если мне приходится там играть, я делаю это, пусть и не всегда с удовольствием. Я все еще полузащитник», – сказал хавбек «Реала».
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