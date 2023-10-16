Камавинга об игре в защите: «Мне не нравится эта позиция, я все еще полузащитник. Играю там, если нужно, пусть и не всегда с удовольствием»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга рассказал об адаптации к позиции крайнего защитника.

«Меня спрашивают об этом каждый день. Я работаю на команду, когда это необходимо. Раньше я не играл на этой позиции, но я адаптировался, будь то в сборной Франции или в «Реале».

Мне не очень нравится эта позиция. Думаю, все это знают, но если мне приходится там играть, я делаю это, пусть и не всегда с удовольствием. Я все еще полузащитник», – сказал хавбек «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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MK
Осталось увидеть в роли вратаря 😏
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Cruel Snake
Интересы команды превыше всего, в том момент когда на позицию защитника пришли травмы, Камавинга выручает. И у него это не плохо получается
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ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что на позиции ЛЗ травмат Менди и полено Гарсия
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Борис Тимофеевич
Ответ Cruel Snake
Интересы команды превыше всего, в том момент когда на позицию защитника пришли травмы, Камавинга выручает. И у него это не плохо получается
В ЦСКА от безнадёги перевели Бийола в центр обороны, и ему понравилось))
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что на позиции ЛЗ травмат Менди и полено Гарсия
Не уважаешь воспитанника мчк?
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