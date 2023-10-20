Угаров о «Зените»: «Клаудиньо выглядит в этом сезоне очень неуравновешенным. Может, полагал, что станет вожаком в бразильской стае?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Угаров Клаудиньо Футбол

Денис Угаров высказался об игре хавбека «Зенита» Клаудиньо.

– В нынешнюю паузу футболистам «Зенита» необходимо сесть за стол и поговорить о том, как жить дальше. Ведь если так и дальше пойдет, и сине-бело-голубые не займут по итогам первое или второе место, то у тех же иностранных лидеров возникнет вопрос: что мы здесь делаем? Если даже не способны добыть чемпионский титул в России, которым раньше владели.

И опять возникнет негатив, после которого бразильцы могут уехать. Мы же не знаем, что случится зимой? О чем договорились с Венделом? Может, дали согласие отпустить его в межсезонье. Давай доиграй сейчас, а в перерыв тебя куда-нибудь продадим. Тут есть моменты, о которых остается только догадываться...

Или тот же Клаудиньо. Он выглядит в этом сезоне очень неуравновешенным. А почему так происходит? Ну, понятно, что на поле не все получается. Но, возможно, что-то не в порядке и в быту. Масса каких-то проблем, которые бразилец выплескивает потом на футбольном поле.

– Может, он думал, что с уходом Малкома станет главной звездой, первой скрипкой в «Зените», а такого пока незаметно. И это его нервирует.

– А, может, полагал, что станет вожаком в бразильской стае? Но некоторые легионеры не его видят в этой роли, а кого-то другого. А тот не хочет на лидерскую позицию выходить. Сложно сказать…

В любом случае, Семак – опытный тренер. Плюс у него есть поддержка от руководства, в том числе от Медведева. Наверное, они разберутся в этой ситуации. Но вообще, конечно, хотелось, чтобы играло больше местных воспитанников. Но, к сожалению, в последних матчах выходило на поле всего по два россиянина, – сказал экс-игрок «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Spaten
Не по Хуану сомбреро
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Дмитрий9779
Этому интервью несколько суток,но выложить надо перед туром конечно.Что касается Клаудиньо,его бьют по ногам при попустительстве судей,которые вместо футбола поддерживают грязь,ну уедет технарь,потом следующий,смотреть на борьбу паспарту?Так это на футбол мало похоже.
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