Угаров о «Зените»: «Клаудиньо выглядит в этом сезоне очень неуравновешенным. Может, полагал, что станет вожаком в бразильской стае?»

Денис Угаров высказался об игре хавбека «Зенита» Клаудиньо.

– В нынешнюю паузу футболистам «Зенита» необходимо сесть за стол и поговорить о том, как жить дальше. Ведь если так и дальше пойдет, и сине-бело-голубые не займут по итогам первое или второе место, то у тех же иностранных лидеров возникнет вопрос: что мы здесь делаем? Если даже не способны добыть чемпионский титул в России, которым раньше владели.

И опять возникнет негатив, после которого бразильцы могут уехать. Мы же не знаем, что случится зимой? О чем договорились с Венделом? Может, дали согласие отпустить его в межсезонье. Давай доиграй сейчас, а в перерыв тебя куда-нибудь продадим. Тут есть моменты, о которых остается только догадываться...

Или тот же . Он выглядит в этом сезоне очень неуравновешенным. А почему так происходит? Ну, понятно, что на поле не все получается. Но, возможно, что-то не в порядке и в быту. Масса каких-то проблем, которые бразилец выплескивает потом на футбольном поле.

– Может, он думал, что с уходом Малкома станет главной звездой, первой скрипкой в «Зените», а такого пока незаметно. И это его нервирует.

– А, может, полагал, что станет вожаком в бразильской стае? Но некоторые легионеры не его видят в этой роли, а кого-то другого. А тот не хочет на лидерскую позицию выходить. Сложно сказать…

В любом случае, Семак – опытный тренер. Плюс у него есть поддержка от руководства, в том числе от Медведева. Наверное, они разберутся в этой ситуации. Но вообще, конечно, хотелось, чтобы играло больше местных воспитанников. Но, к сожалению, в последних матчах выходило на поле всего по два россиянина, – сказал экс-игрок « ».

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