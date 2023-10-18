Угаров о «Зените»: «Видимо, Малком у бразильцев был такой пахан, который все держал в своих руках. А сейчас кто его функции выполняет?»

Денис Угаров считает, что уход Малкома повлиял на результаты «Зенита».

– и , не имея выхода в Европу, выигрывать все в России, похоже, надоело.

– Конечно. Вендела надо было отпускать – мое мнение. Если человек не готов дальше здесь играть, то странно от него ждать какого позитивного настроя, желания. Тогда, спрашивается, зачем его держать? Продайте за хорошие деньги, и пусть выступает где хочет. Он вам еще спасибо скажет...

И всю эту ситуацию надо постоянно контролировать. Сейчас, например, очень большая коалиция иностранцев.

– Понятно, одних бразильцев – восемь человек.

– И что у них в голове, что обсуждают между собой – никто не знает. В нынешней ситуации они могут спокойно собраться, сказать, мол, мы не хотим больше здесь играть и уехать.

– Ну, если согласятся от таких денег отказаться.

– К подобному надо изначально быть готовым: раз столько легионеров приглашено, то это может рано или поздно сказаться на результате. Но, если бы контролировалась все время ситуация, полагаю, и уход не стал бы таким потрясением.

Просто, видимо, он у своих соотечественников был такой пахан, который все держал в своих руках. А сейчас кто его функции выполняет? Никто на себя такую ответственность не хочет брать. Поэтому и идет развал-схождение.

Иностранцам нужен вожак внутри. Если он появится, тогда, наверное, будет все нормально, – сказал экс-игрок « ».

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