Угаров о «Зените»: «Видимо, Малком у бразильцев был такой пахан, который все держал в своих руках. А сейчас кто его функции выполняет?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Денис Угаров Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Денис Угаров считает, что уход Малкома повлиял на результаты «Зенита».

Венделу и Клаудиньо, не имея выхода в Европу, выигрывать все в России, похоже, надоело.

– Конечно. Вендела надо было отпускать – мое мнение. Если человек не готов дальше здесь играть, то странно от него ждать какого позитивного настроя, желания. Тогда, спрашивается, зачем его держать? Продайте за хорошие деньги, и пусть выступает где хочет. Он вам еще спасибо скажет...

И всю эту ситуацию надо постоянно контролировать. Сейчас, например, очень большая коалиция иностранцев.

– Понятно, одних бразильцев – восемь человек.

– И что у них в голове, что обсуждают между собой – никто не знает. В нынешней ситуации они могут спокойно собраться, сказать, мол, мы не хотим больше здесь играть и уехать.

– Ну, если согласятся от таких денег отказаться.

– К подобному надо изначально быть готовым: раз столько легионеров приглашено, то это может рано или поздно сказаться на результате. Но, если бы контролировалась все время ситуация, полагаю, и уход Малкома не стал бы таким потрясением.

Просто, видимо, он у своих соотечественников был такой пахан, который все держал в своих руках. А сейчас кто его функции выполняет? Никто на себя такую ответственность не хочет брать. Поэтому и идет развал-схождение.

Иностранцам нужен вожак внутри. Если он появится, тогда, наверное, будет все нормально, – сказал экс-игрок «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Сколько ходок у Угарова?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Цветков
Угаров не в курсе, что в фкз есть тренер русскоговорящий бразилец.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Шелудков
Снова какие-то АУЕ понятия подъехали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Посредников
Утка набрасывает, умолчав, что поэтому Вендела и Клауда не продали, Что не было нормальных предложений по 25 - 30 миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий