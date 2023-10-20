Жозе Моуринью: «Самое важное в футболе – побеждать, а не продавать философию. Победа – это не обязательно получение кубка»

Жозе Моуринью высказался о важности побед.

«Когда я вижу, как коллеги борются за выживание и умудряются сохранить для своей команды место в дивизионе, для меня это победа.

Победа не обязательно заключается в том, чтобы быть тем парнем, который получит кубок. Победа не означает, что ты привезешь домой медаль или кубок.

У меня много коллег, у которых за всю карьеру не было ни одного титула. Для меня они победители, потому что достигают своих целей.

Самое важное в нашем виде спорта – это побеждать, а не продавать философию. Цель состоит не в том, чтобы продавать оправдания. Она состоит в том, чтобы стать победителем», – сказал главный тренер «Ромы».

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