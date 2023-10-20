Жозе Моуринью: «Самое важное в футболе – побеждать, а не продавать философию. Победа – это не обязательно получение кубка»
Жозе Моуринью высказался о важности побед.
«Когда я вижу, как коллеги борются за выживание и умудряются сохранить для своей команды место в дивизионе, для меня это победа.
Победа не обязательно заключается в том, чтобы быть тем парнем, который получит кубок. Победа не означает, что ты привезешь домой медаль или кубок.
У меня много коллег, у которых за всю карьеру не было ни одного титула. Для меня они победители, потому что достигают своих целей.
Самое важное в нашем виде спорта – это побеждать, а не продавать философию. Цель состоит не в том, чтобы продавать оправдания. Она состоит в том, чтобы стать победителем», – сказал главный тренер «Ромы».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А из Лемпса одного из лучших пз мира?
Из стареющего Это’о флангового напа?
А Моур несомненно один из величайших в своей профессии.
Жозе, вообще, о другом, а корявый перевод дает повод ущербным аналитикам, привязывать сюда кого им захочется, в том числе и Пепа.
Про судейство с Барсой вообще бы молчали. Там начиная от Эвребе можно уже скромно тупить глаза, а про матчи с Интером и подавно: в ответном матче засчитанный гол Барсы тоже был забит из офсайда, ну и актеришка Бускетс оставил Интер в меньшинстве, в гостях, почти вначале матча.
То, как Жозе и К остудили горящие пер…аки игроков бчк и тебе подобных было показательно ))