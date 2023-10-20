Жозе Моуринью: «Самое важное в футболе – побеждать, а не продавать философию. Победа – это не обязательно получение кубка»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью высказался о важности побед.

«Когда я вижу, как коллеги борются за выживание и умудряются сохранить для своей команды место в дивизионе, для меня это победа.

Победа не обязательно заключается в том, чтобы быть тем парнем, который получит кубок. Победа не означает, что ты привезешь домой медаль или кубок.

У меня много коллег, у которых за всю карьеру не было ни одного титула. Для меня они победители, потому что достигают своих целей.

Самое важное в нашем виде спорта – это побеждать, а не продавать философию. Цель состоит не в том, чтобы продавать оправдания. Она состоит в том, чтобы стать победителем», – сказал главный тренер «Ромы».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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25 комментариев

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Михаил Опякин
Игра не в забитии голов заключается. Футбольный философ В. Евсеев.
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City!
Ответ Игорь Новиков
Помудрел Жозе. По молодости ржал над Раньери, над другими "зеро титули".
Это до следующей победы в Ауди Кап
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Кашшай Чакырович
Переводчик это обычный пустозвон- лицемер, про философию это он имел ввиду Гвардиолу , потому что Гвардиола преследует его даже в Италии , ну у него комплекс Гвардиолы ,который гораздо успешнее , главное в футболе это победы, как и в любом виде спорта ,но ещё важнее как ты побеждаешь ,стоя трусливо в своей штрафной ,как переводчик или рискуя играешь все время в атаку, как Гвардиола ! Любить футбол Моуриньо, это не любить футбол от слова совсем !
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ironboy
Ответ Кашшай Чакырович
Переводчик это обычный пустозвон- лицемер, про философию это он имел ввиду Гвардиолу , потому что Гвардиола преследует его даже в Италии , ну у него комплекс Гвардиолы ,который гораздо успешнее , главное в футболе это победы, как и в любом виде спорта ,но ещё важнее как ты побеждаешь ,стоя трусливо в своей штрафной ,как переводчик или рискуя играешь все время в атаку, как Гвардиола ! Любить футбол Моуриньо, это не любить футбол от слова совсем !
Смог бы Пеп выиграть ЛЧ в Порту?
А из Лемпса одного из лучших пз мира?
Из стареющего Это’о флангового напа?
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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City!
Ниче не понял. Самое важное победа, а не философия. Но победа это не всегда победа. Важно быть победителем. Че толмач имел в виду?
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ironboy
Ответ Тухель
Барса Пепа с РМ Маура провели 2 сезона друг против друга. И по победам в Примере счет 1 - 1 по Кубкам короля счет 1 - 1, где это вымышленное супер преимущество? А то что МС Пепа играет в тот же футбол что Барса Пепа, так это полностью бред. В этих командах нет ничего общего, кроме фамилии главного тренера и спорт дира (или какую должность Бегиристайн занимает).
Да и не Барса была Пепа. С тем Месси думаю не сложно было быть Пепом. Месси был ужас как хорош.
А Моур несомненно один из величайших в своей профессии.
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юра георгиевский
Ответ Кашшай Чакырович
Переводчик это обычный пустозвон- лицемер, про философию это он имел ввиду Гвардиолу , потому что Гвардиола преследует его даже в Италии , ну у него комплекс Гвардиолы ,который гораздо успешнее , главное в футболе это победы, как и в любом виде спорта ,но ещё важнее как ты побеждаешь ,стоя трусливо в своей штрафной ,как переводчик или рискуя играешь все время в атаку, как Гвардиола ! Любить футбол Моуриньо, это не любить футбол от слова совсем !
Ты написал мои слова, спасибо тебе большое.
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Тюменец
Ответ Кашшай Чакырович
Переводчик это обычный пустозвон- лицемер, про философию это он имел ввиду Гвардиолу , потому что Гвардиола преследует его даже в Италии , ну у него комплекс Гвардиолы ,который гораздо успешнее , главное в футболе это победы, как и в любом виде спорта ,но ещё важнее как ты побеждаешь ,стоя трусливо в своей штрафной ,как переводчик или рискуя играешь все время в атаку, как Гвардиола ! Любить футбол Моуриньо, это не любить футбол от слова совсем !
Какая может быть философия у чувака, который покупает на лярд полтора состава, чтобы оказаться конкурентным в ЛЧ и разок зацепит ушастого, спустя столько лет и трат!?
Жозе, вообще, о другом, а корявый перевод дает повод ущербным аналитикам, привязывать сюда кого им захочется, в том числе и Пепа.
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Бохир Астанов
Ответ Кашшай Чакырович
Переводчик это обычный пустозвон- лицемер, про философию это он имел ввиду Гвардиолу , потому что Гвардиола преследует его даже в Италии , ну у него комплекс Гвардиолы ,который гораздо успешнее , главное в футболе это победы, как и в любом виде спорта ,но ещё важнее как ты побеждаешь ,стоя трусливо в своей штрафной ,как переводчик или рискуя играешь все время в атаку, как Гвардиола ! Любить футбол Моуриньо, это не любить футбол от слова совсем !
А ты сам кто чтобы судить?
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Тюменец
Ответ Кашшай Чакырович
У Моуриньо с Челси в который вбухали миллиарды , с судейским реалом ,с которым выигрывал кто не попадея и с Мю , у этих команд 20 кубков чемпинов на троих ,а у Моуриньо с ними 0 даже со свом трусливым автобусом , а выиграл он лигу чемпинов с Порту потому что все гранды были в диком кризисе , Монако в финале не даст соврать,а этот Монако не смог даже одну игру зацепить у нашего Локомотива, который играл в 10 против них ,вот такой уровень лиги чемпионов тогда был , а с Интером ему ее принесли судьи ,только гол Милито из офсайда убери и все это вылет ,а там ещё три грубых ошибки были в пользу Интера и рассказывал бы Моуриньо свои басни дома по телевизору, когда смотрел как Барселона громила ту дряхлую Баварию !
Чего там Гвардиола, много ушастых взял с Байерном?! )) В МС лишь вбухав лярд, до этого, из года в год, высасывая от Лионов, Тоттенхэма и прочих… вот это по настоящему смешно!))
Про судейство с Барсой вообще бы молчали. Там начиная от Эвребе можно уже скромно тупить глаза, а про матчи с Интером и подавно: в ответном матче засчитанный гол Барсы тоже был забит из офсайда, ну и актеришка Бускетс оставил Интер в меньшинстве, в гостях, почти вначале матча.
То, как Жозе и К остудили горящие пер…аки игроков бчк и тебе подобных было показательно ))
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Кашшай Чакырович
Ответ Бохир Астанов
А ты сам кто чтобы судить?
Для тебя, дядя Ваня ! Я судья ,чтобы судить !
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