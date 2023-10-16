Моуринью покинет «Рому» летом. Переговоров о продлении контракта нет и не было

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Джанлука Ди Марцио Футбол

Жозе Моуринью не будет работать в «Роме» в следующем сезоне.

Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что договор с португальским тренером перезаключен не будет.

«Этого не случится. Сейчас никаких переговоров нет – и не было. Они расстанутся в июне по истечении нынешнего контракта.

Конечно, как только Моуринью будет свободен, саудовские клубы вновь попытаются с ним договориться. Пока непонятно, какие у него планы на будущее, хочет ли он поработать в Европе или готов уехать», – сказал инсайдер в эфире Sky Sport Italia.

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45 комментариев

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Надоело париться в бане
Моур и уход без компенсации? Эх, стареет Жозе, стареет
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Акира_1
Давно пора Моуринью возглавить сборную Португалии.
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no_one_perfect
Ответ Kubinec_
мои поздравления Роме
Какая глупость
+16
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Дмитрий Калашников
Ответ Акира_1
Давно пора Моуринью возглавить сборную Португалии.
или Бразилию, им как раз не хватает кубкового тренера!
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Dexter Morgan
Ответ евГений
Победили великий Фрозиноне с 50 составом по стоимости в Серии B...И отстает от величайшей Монцы всего лишь на 1 очко... Легенда!
Какой молодец. Начало сезона уже в абсолют возвести.
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no_one_perfect
Ответ Ambivalent
пффф, спал, раньери, ди франческо
Ну да, ну да, два кубка Италии - важнее двух финалов еврокубков два года подряд, притом два кубка Италии - это на всех вами перечисленных
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Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее, что было с Ромой после 2001
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Igor Shalamov
Ответ евГений
Буквально любой качественный специалист вроде Де Дзерби
😂😂😂 поэтому если бы судья был честен, то Рома взяла бы 2 Еврокубка подряд? Что больше, чем за всю ее историю ровно в 2 раза
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red hikkikomori
В ПСЖ бы, все равно ватокатчика в конце сезона уволят) А Моур с ПСЖ на ЛЧ вполне может замахнуться напоследок
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Bring Me The Horizon
Возглавит спартак.
А Мостовой будет его через прессу постоянно поливать и говорить, что он дно, так как в футбол не играл
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Dexter Morgan
Моуринью и так из Ромы выжал максимум. И даже больше. Легенда.
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RedDevil1909
кабы раньше не выгнали
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no_one_perfect
Ответ Евгений Лифшиц
Лол. "ФИналы еврокубков" это лига конференций на минуточку)) Ничего что Рома еще сравнительно недавно в полуфинале ЛЧ играла?)) боже, как такую чушь написать можно
Ничего что сравнительно недавно Рома выиграла Серию А, а капитаном был Тотти... Что еще из истории вспомнить? Прекрасного Батигола? Самолет Монтеллы?
Ты справился, написал чушь
Полуфинал - это не трофей, представляешь
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Блуждающий странник
Ответ no_one_perfect
Ну да, ну да, два кубка Италии - важнее двух финалов еврокубков два года подряд, притом два кубка Италии - это на всех вами перечисленных
Рома была стабильным участником ЛЧ и выходила в полуфинал. Сейчас Рома два сезона закончила на шестом месте и выиграла Лигу Конференций. Не нужно говорить, что это не турнир уровня Ромы. Как же я ржу с фанатов Моуриньо, это же нужно настолько лгать самим себе. 6 место - лучше у Ромы не было ))
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no_one_perfect
Ответ Ambivalent
третьесортная ЛК, финал ЛЕ, днищенское (для Ромы) выступление в чемпионате, отсутствие поставленной игры по сравнению с полуфиналом лч и равной игрой с праймовым ливером. Как легко манипулировать мнением людей если бросаться в крайности...
Ты смешной) Спартак тоже однажды ничейку с "топовым Ливером" зацепил и что теперь?)
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ftre65fr65t
Ответ no_one_perfect
Ну да, ну да, два кубка Италии - важнее двух финалов еврокубков два года подряд, притом два кубка Италии - это на всех вами перечисленных
При Ди Франческо они играли в полуфинале ЛЧ и финишировали в четверке, не чета кубку ноунеймов
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no_one_perfect
Ответ Блуждающий странник
И того попадания в зону ЛЧ нет и не будет третий год подряд, все понимают, что Моур уходит. Есть титул Лиги Конференций, который клубу не дал ничего с финансовой точки зрения. Игры как не было так и нет, но по мнению местных экспертов лучше у Ромы тренера ещё не было ))
Решил закрепить свою позицию? Действительно, зачем-то написал в комменты, так ведь никто же не увидит, а всем таааак интересно твое мнение... Надо продублировать, правильно!
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Дмитрий Крутенко
А кого вместо Моуриньо??? Главное, что бы не сделали хуже, мне кажется Рома опять начнет метаться по тренерам. В этом сезоне у Ромы постепенно игра налаживается и они смогут зацепиться за ЛЧ.
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fussballer
Мостовой корочку может к тому времени получит.
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Ерлан Абдирулы
Манчестер Юнайтед ждет! 😅
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Born is the King
Костяк заложил. Теперь нужен молодой мотивированный тренер
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Aleksey Novikov
в сборную России собрался.Видел наверное нашу блестящую победу над Камеруном
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