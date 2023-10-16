Моуринью покинет «Рому» летом. Переговоров о продлении контракта нет и не было
Жозе Моуринью не будет работать в «Роме» в следующем сезоне.
Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что договор с португальским тренером перезаключен не будет.
«Этого не случится. Сейчас никаких переговоров нет – и не было. Они расстанутся в июне по истечении нынешнего контракта.
Конечно, как только Моуринью будет свободен, саудовские клубы вновь попытаются с ним договориться. Пока непонятно, какие у него планы на будущее, хочет ли он поработать в Европе или готов уехать», – сказал инсайдер в эфире Sky Sport Italia.
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