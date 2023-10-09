Жозе Моуринью: «Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл много титулов, но Клаудио достался особенный»

Жозе Моуринью тепло отозвался о Клаудио Раньери и победе его «Лестера» в АПЛ.

«Он джентльмен. Я продолжаю утверждать, что он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл титул много раз. Но ему достался особенный.

Когда ты моложе и находишься в пылу борьбы, то можешь совершать поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Я думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю.

Я отношусь к нему с большим уважением и восхищаюсь им. Я считаю его своим другом в мире футбола», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

В 8-м туре Серии А римляне разгромили « » под руководством Раньери со счетом 4:1.

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