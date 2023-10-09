Жозе Моуринью: «Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл много титулов, но Клаудио достался особенный»

Теги Рома Кальяри Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Клаудио Раньери Лестер Футбол

Жозе Моуринью тепло отозвался о Клаудио Раньери и победе его «Лестера» в АПЛ.

«Он джентльмен. Я продолжаю утверждать, что он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл титул много раз. Но ему достался особенный.

Когда ты моложе и находишься в пылу борьбы, то можешь совершать поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Я думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю.

Я отношусь к нему с большим уважением и восхищаюсь им. Я считаю его своим другом в мире футбола», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

В 8-м туре Серии А римляне разгромили «Кальяри» под руководством Раньери со счетом 4:1.

Мы не забудем время «Лестера» в АПЛ: чудесное спасение, великое золото, гибель владельца прямо у стадиона

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
За Раньери и его Лестер болели все
+99
-2
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Чудесная сказка «Лестера» действительно перевернула АПЛ. Пусть только лишь и на один сезон
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бабло Муани
Ответ S. A.
Комментарий скрыт
Да
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dementev
Хорошо сказал
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quaterbackathome
Ответ Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
а причем тут Реми)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Победа "Лестера" в 2016 году что-то вроде победы "Зари" в 1972-м или "Вероны" в 1985-м.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Дааа, тот Лестер был феноменален. Варди-Бомбардир, Марез-Обводила, если пройти Канте, то тебя уже накрывает Капитан Морган, а если и удалось пробить мимо него, то мяч уловит Каспер Шмейхель. Дилиди-Дилидон!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
в 2005 году помню ещё Луис Гарсиа забил красивый гол за Ливерпуль за шиворот Буффону

В Ливерпуле он отжигал конечно. Джибрил Сиссе с замены выходил стабильно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ Кокич
Ой, не о том думаете, Владимир Владимирович, совсем не о том.
Может это Познер. Набоков и Маяковский - вряд ли.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Ответ Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
казалось бы, промахнулся всего одной новостью, зато сколько вопросительных комментариев собрал))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Ответ Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
Ой, не о том думаете, Владимир Владимирович, совсем не о том.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Лестер это был какой-то футбол из детства
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Ну тут прав
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Ответ Юрий Безуглый
Нет Я за Тоттенхэм болел, чемпионство Лестера мне на фиг не нужно было
Болел?😅 настолько надоели трофеи, что уже не болеешь?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iwannahaveanick
Ответ Writer 1
Дааа, тот Лестер был феноменален. Варди-Бомбардир, Марез-Обводила, если пройти Канте, то тебя уже накрывает Капитан Морган, а если и удалось пробить мимо него, то мяч уловит Каспер Шмейхель. Дилиди-Дилидон!
Помню всё как вчера, Капитан Морган накрыл, даже добрый ассист колы не помог!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Моур красавец, мастер слова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Ответ kaka10
в 2005 году помню ещё Луис Гарсиа забил красивый гол за Ливерпуль за шиворот Буффону В Ливерпуле он отжигал конечно. Джибрил Сиссе с замены выходил стабильно
А в 2004, помню, Анри оформил сумасшедщий хет-трик на Хайбери против Ливерпуля, 4:2 - Арсенал сделал камбэк, вскоре стал чемпионом и так и остался непобедимым в том сезоне
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brazy
Ответ Cash_flow
А в 2004, помню, Анри оформил сумасшедщий хет-трик на Хайбери против Ливерпуля, 4:2 - Арсенал сделал камбэк, вскоре стал чемпионом и так и остался непобедимым в том сезоне
Всегда восхищали дальние удары Йона Арне Риисе. Помню однажды чудовищным ударом со штрафного положил Бартезу. Я его кстати купил в Спартак, когда вышла российская локализация ФИФА 07 и поставил в нападение. Регулярно он забивал и там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ damondiamond
казалось бы, промахнулся всего одной новостью, зато сколько вопросительных комментариев собрал))
🤣🤣. Прикинь я новостью ошибся. Но 5 плюсиков всё равно имею 💪😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Tigo_Volchara93
Моур красавец, мастер слова
По факту великий Моуриньо часто пинает проходимца Раньери. Впрочем вчера Клавдий не в накладе остался - как коренной римлянин он явно рад победе "Ромы"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Street Fighter
Ответ Владимир Владимирович
В 2014 году помню Моур любил Реми по разным позициям ставить, то под нападающим, то на фланг, то на острие. Забивал не так много, в районе 12 голов во всех турнирах, но на нём часто фолили, он любил пробросить мяч и убегать.
И к чему это?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Бабло Муани
Да
не знаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Безуглый
Ответ курский вокзал. стою
Болел?😅 настолько надоели трофеи, что уже не болеешь?)))
И сейчас тоже) ну как болею - симпатизирую) в Испании симпатизирую Атлетико - там тоже с трофеями не очень, хотя и получше) а за кого прям болею - это Локо) так что в общем получается, что все команды, которые мне нравятся, трофеи берут не слишком часто)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Mukhachev
седины объединяют )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий