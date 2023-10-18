Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Говорили, якобы я не стану большим футболистом, потому что увлекаюсь рэпом. Странный посыл. Как связаны музыка и футбол?»

Никита Кривцов не согласен, что увлечение рэпом влияет на его карьеру в футболе.

– Кто отвечает за музыку в раздевалке «Краснодара»?

– Всегда по-разному. Иногда я, иногда Эдик Сперцян. Бывает, Джон Кордоба что-то ставит. Но я свою музыку в раздевалке не включаю – выбираю песни, которые все знают. Перед играми чаще всего играют Дрейк или L’One.

– Три исполнителя, которые чаще всего играют у тебя в наушниках по дороге на игру?

– Kizaru, Pharaoh, T-Fest и OG Buda. Четыре!

– После матчей ты обычно проходишь через микст-зону с огромной колонкой, из которой орет музыка. Это твоя?

– А у нас их много: одна всегда стоит на стадионе, две другие – на базе и в тренажерном зале. А четвертая всегда ездит с нами на выездные матчи.

– Читал пост в телеграм-канале Максима Алланазарова о влиянии музыкальных вкусов на развитие твоей карьеры?

– Я видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл.

Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное – на втором плане, – сказал хавбек «Краснодара».

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