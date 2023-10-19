«Спартак» сыграет с «Пари НН» в форме со шрифтом, разработанным на основе почерка детей с ДЦП
«Спартак» проведет матч против «Пари НН» в специальной форме.
Футболисты красно-белых выйдут на игру в футболках, на которых все текстовые элементы будут выполнены Доброшрифтом. Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП.
«Спартак» организует эту акцию в третий раз – ранее клуб проводил ее в матче с «Динамо» в 2021 году (2:2) и в игре с «Крыльями Советов» в 2022-м (5:2).
Матч «Спартак» – «Пари НН» состоится 22 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Фото: телеграм-канал «Спартака»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
20 комментариев