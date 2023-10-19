«Спартак» сыграет с «Пари НН» в форме со шрифтом, разработанным на основе почерка детей с ДЦП

Теги Спартак премьер-лига Россия игровая форма Пари НН Футбол

«Спартак» проведет матч против «Пари НН» в специальной форме.

Футболисты красно-белых выйдут на игру в футболках, на которых все текстовые элементы будут выполнены Доброшрифтом. Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

«Спартак» организует эту акцию в третий раз – ранее клуб проводил ее в матче с «Динамо» в 2021 году (2:2) и в игре с «Крыльями Советов» в 2022-м (5:2).

Матч «Спартак» – «Пари НН» состоится 22 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени. 

Фото: телеграм-канал «Спартака»

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20 комментариев

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Toha1090
Ответ maikros
корявая надпись корявая игра)
Дядь, так пишут дети, которым не повезло родиться с такой страшной болезнью. А ты даже с помощью клавиатуры написал куда корявее чем пишут они.
+9
0
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Vićtor Diaź
Когда молодцы, тогда молодцы 👏
+7
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corazón blanco
Ответ stason79
как помогут то?
Привлекают внимание общественности к проблеме. Плюс, насколько известно, что когда в первый раз играли в этой форме в дерби с Динамо, потом выставили эту форму на аукцион и собрали больше 1 миллиона рублей и направили ее в благотворительные фонды которые специализируются на помощи детям с ДЦП. Что позволило 5-ым детям до 5 лет принять участие по программе технических средств реабилитации.
+4
0
+4
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Bartez1986
хорошая и правильная акция
+3
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Дмитрий Агалаков
Спартак - молодцы, что устраивают такие акции и привлекают внимание к проблеме больных и нуждающихся в помощи детей.
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Hitgoe Himgob
Ответ maikros
корявая надпись корявая игра)
Бессовестный
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Роман
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Было ведь уже!Понятно, что молодцы, но все-же
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Амин Чич
Ответ maikros
корявая надпись корявая игра)
какой ум такой и коммент
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stason79
Ответ corazón blanco
Привлекают внимание общественности к проблеме. Плюс, насколько известно, что когда в первый раз играли в этой форме в дерби с Динамо, потом выставили эту форму на аукцион и собрали больше 1 миллиона рублей и направили ее в благотворительные фонды которые специализируются на помощи детям с ДЦП. Что позволило 5-ым детям до 5 лет принять участие по программе технических средств реабилитации.
тогда не вопрос
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Batitotti
Динамо, вроде бы, тоже так делало. Молодцы.
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stason79
как помогут то?
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Hitgoe Himgob
Отличная идея и выглядит, если честно, хорошо. Купил бы себе такую
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Mohnatiy
Молодцы! Единственное, может быть, номера ещё чуть пожирнее сделать. И в прошлый раз и сейчас может быть плоховато видно.
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maikros
Ответ Амин Чич
какой ум такой и коммент
так ты ж ничего и не написал🤣🤣🤣хвалю за самокритику
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maikros
Ответ Toha1090
Дядь, так пишут дети, которым не повезло родиться с такой страшной болезнью. А ты даже с помощью клавиатуры написал куда корявее чем пишут они.
Вась, мне плевать на твоё мнение 🤣🤣👍
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Hitgoe Himgob
Ответ stason79
как помогут то?
Скорее всего деньгами с продажи билетов. Наверное все отдадут и что то сверху насыпят. Такие дела безусловно нужны
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