«Спартак» сыграет с «Пари НН» в форме со шрифтом, разработанным на основе почерка детей с ДЦП

«Спартак» проведет матч против «Пари НН» в специальной форме.

Футболисты красно-белых выйдут на игру в футболках, на которых все текстовые элементы будут выполнены Доброшрифтом. Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

«Спартак» организует эту акцию в третий раз – ранее клуб проводил ее в матче с «Динамо» в 2021 году (2:2) и в игре с «Крыльями Советов» в 2022-м (5:2).

Матч « » – « » состоится 22 октября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Фото: телеграм-канал «Спартака»

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