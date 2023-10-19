Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»

Жоан Лапорта считает, что «Барселону» намеренно дискредитируют.

«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.

Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта уверен, что «Барсу» оправдают по делу Негрейры: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом»

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