Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»
Жоан Лапорта считает, что «Барселону» намеренно дискредитируют.
«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.
Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».
Лапорта уверен, что «Барсу» оправдают по делу Негрейры: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Флорентино: 76 лет
Лапорта: 61 год
Вопрос: кто из них кудахчет как старый сумасшедший дед?
Популисты всех стран, соединяйтесь!
Про кого это он?
Больше чем клуб.Скрытая угроза для Лапорты
Больше чем клуб.Негрейра наносит ответный удар
Больше чем клуб.Возвращение Эвребе
P. S. но на "ЭПОХУ" вообще не просматривается (опять же имхо)
Синегранатовый Рыцарь
Синегранатовый Рыцарь: Возрождение Легенды
Пусть и в эту сторону будет работать