Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Барселону» намеренно дискредитируют.

«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.

Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта уверен, что «Барсу» оправдают по делу Негрейры: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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69 комментариев

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Артур Кузьминский
знакомая риторика .
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Алексей Ненахов
Везде все виноваты , только Барса белая и пушистая
+71
-13
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Александр Калашников
Мы больше чем клуб и судьям должны платить больше всех
+41
-13
+28
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*MVP*
Ответ Алексей Ненахов
Везде все виноваты , только Барса белая и пушистая
все виноваты, что Барса десятилетиями платила главе судейского корпуса, лол
+34
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Сикарио
Дано:
Флорентино: 76 лет
Лапорта: 61 год
Вопрос: кто из них кудахчет как старый сумасшедший дед?
+29
-9
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Momos
Ого, высказывания в духе африканского или латиноамериканского диктатора!
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Вечно в бане
Прямо типичная дедова речь один в один. Нас все боятся, мы великие, за это нас не любят.

Популисты всех стран, соединяйтесь!
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Александр Сырчин
Барса - больше чем клуб. Барса - рычаг!
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Сырчин
Барса - больше чем клуб. Барса - рычаг!
Бандитская частная компания
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Potomok Budulaya
больше чем клуб...
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Палыч-59
Когда схватили за пердак, начинается вой про великое прошлое и врагов вокруг. Как это мило)
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Bergkamp007
Для новой эпохи рычагов не хватит
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Дмитрий Крутенко
Он речь Путина скопировал и поменял "Россия" на "Барселону"?)
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Н.Ф.
Нас атакуют... Им не нравится... Они боятся...

Про кого это он?
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Aleksandr Danilov
Сейчас Барса попытаеться ликвидировать Эспаньол и скажет что таким образом защищаеться от Мадрида
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Стахович
Скоро в кинотеатрах:
Больше чем клуб.Скрытая угроза для Лапорты
Больше чем клуб.Негрейра наносит ответный удар
Больше чем клуб.Возвращение Эвребе
+9
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Alexshara
100кк скажу, как болельщик Реала, не хочу ни каких отстранений или понижений Барселоны, соперничество должно быть вечным (имхо), но конкретные люди в "бчк" замешанные в этом скандале должны понести ответственность (да, если докажут)
P. S. но на "ЭПОХУ" вообще не просматривается (опять же имхо)
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гилберт
Лапорта сильный политик.
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Кефтеме
Ответ Нефанатик
Великая эпоха с вылетами в ЛЕ с последующими вылетами уже оттуда.
Реал тоже 10-15 лет назад постоянно вылетал в 1/8 , где-то около 5-6 раз подряд.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Стахович
Скоро в кинотеатрах: Больше чем клуб.Скрытая угроза для Лапорты Больше чем клуб.Негрейра наносит ответный удар Больше чем клуб.Возвращение Эвребе
Негрейра: Начало
Синегранатовый Рыцарь
Синегранатовый Рыцарь: Возрождение Легенды
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VuNePonimaete
Ответ Дмитрий Гаврилин
кто они ?кто?
марсиане
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Кефтеме
Ответ Алексей Ненахов
Везде все виноваты , только Барса белая и пушистая
Может все пушистые , а Барса всегда виновата?
Пусть и в эту сторону будет работать
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My Channels To Watch
"за то, какая она есть", "больше чем клуб" коррупция, мафия!
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Антон Орехов
Ответ ЧИКО
Привет всем в федерации футбола Испании, в Ла Лиге и в дисциплинарном комитете, а также судейской коллегии и в некоторых структурах…..так держать до конца, Реалу необходима ваша помощь!!! только не забудьте, что вы временное явление, сегодня вы есть, а завтра вас не будет, но ФК БАРСЕЛОНА как была, так есть и так будет, так что вам не побороть -БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ…..👏👏👏
Фифу что ли взломали 24 ?
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Дидар Розыев
Ответ Экспертное мнение
Факт, Барсе завидуют за то что это единственный топ клуб вышедший на матч чемпионата с 11 воспитанниками. Особенно Мадрид, который всю историю держится на наемниках, и все трофеи с ними. Тогда как Барса на базе воспитанников умудрилась треблы брать, и 5-0 кидать наемникам) Как такое можно терпеть? Только в кабинетах отыгрываться приходится.
https://www.youtube.com/watch?v=X93O9MXm6qo
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