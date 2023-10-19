Жоан Лапорта: «Барса» сократила долг, у нас рекордная выручка в спонсорстве. Представляем бюджет без рычагов»
Президент «Барселоны» заявил, что финансовое положение клуба улучшилось.
«В финансовом плане клуб сейчас в лучшем положении, чем когда мы его приняли. Мы привели в действие рычаги. Представляем бюджет, который стабилизирует наше положение. Мы уже сократили долг – с 1,35 млрд он снизился до 450 млн.
Мы представляем бюджет без рычагов. По всем направлениям мы получили цифры лучше, чем были заложены в бюджет. В коммерческой сфере – 351 миллион. Мы достигли рекорда в спонсорстве, мерчендайзинге. Мы работаем хорошо, и у нас есть сила эмблемы «Барсы», – сказал Жоан Лапорта.
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