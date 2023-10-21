Галатасарай – Бешикташ: прогноз на матч 21.10.2023, 9 тур турецкой Суперлиги

В субботу, 21 октября, «Галатасарай» сыграет с «Бешикташем». Игра состоится в рамках 9 тура турецкой Суперлиги, и начнется в 19:00 по московскому времени. Отметим, игру проведут в Стамбуле, на стадионе «Тюрк Телеком Арена».

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Рекомендованная ставка — победа «Галатасарая»(1.67), ТБ 2.5 (1.65), ОЗ да (1.63).

Смогут ли хозяева обыграть соперника? Забьет ли гол Мауро Икарди? Как сыграет Дрис Мертенс? Что покажут гости? Забьет ли Бахтиер Зайнутдинов? Улучшит ли свою статистику Венсан Абубакар? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев эту встречу, а наш прогноз на матч «Галатасарай» – «Бешикташ» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Галатасарай»

Команда под руководством Окана Бурука занимает второе место в турецкой Суперлиге. В 8 матчах национального первенства «Галатасарай» набрал 22 очка. Команда выиграла семь матчей, в одной встрече сыграла вничью. С разницей забитых и пропущенных голов у «Галатасарая» тоже все в порядке – +12. Команда забила 16 голов – это третий результат в лиге, и пропустила только 4 мяча – меньше только у лидирующего «Фенербахче».

Отметим, в последних пяти матчах «Галатасарай» продемонстрировал следующие результаты:

23.09.2023 «Истанбул» – «Галатасарай» 1:2;

26.09.2023 «Истанбулспор» – «Галатасарай» 0:1;

30.09.2023 «Галатасарай» – «Анкараподжю» 2:1;

03.10.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай» 2:3;

07.10.2023 «Антальяспор» – «Галатасарай» 0:2.

Если говорить об индивидуальной статистике футболистов, то лучшим бомбардиром команды является Мауро Икарди. Аргентинец в 14 матчах наколотил 12 голов (3 из них с пенальти). Лучший ассистент – Керем Актюркоглу, отдавший пять результативных передач в 16 матчах «Галатасарая».

У команды нет травмированных и дисквалифицированных футболистов, а значит, теоретически, каждый из игроков, входящих в заявку стамбульцев, сможет выйти на поле и сыграть против «Бешикташа».

Коротко говорим о статистических фактах:

«Галатасарай» побеждает «Бешикташ» в трех последних домашних очных встречах;

в последних 5 играх «Галатасарай» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Галатасарай» забивает в среднем 2.00 гола за игру;

«Галатасарай» забивает в последних пяти матчах против «Бешикташа»;

в последних пяти играх «Галатасарай»забивает 10 голов;

в последних пяти играх «Галатасарай» пропускает 4 гола.

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«Бешикташ»

Подопечные Бурака Йылмаза идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда в восьми матчах национального первенства выиграла пять игр, в одной встрече сыграла вничью, а также потерпела два поражения. «Бешикташ» забил 12 голов – это один из лучших результатов в лиге. Пропускает команда немало – 9 мячей.

В последних пяти матчах «Бешикташ» показал себя следующим образом:

24.09.2023 «Бешикташ» – «Кайсериспор» 2:1;

27.09.2023 «Адана Демирспор» – «Бешикташ» 4:2;

01.10.2023 «Коньяспор» – «Бешикташ» 0:2;

05.10.2023 «Бешикташ» – «Лугано» 2:3;

08.10.2023 «Бешикташ» – «Истанбулспор» 2:0.

Отметим, лучшим бомбардиром команды является Венсан Абубакар. Игрок в 16 матчах своей команды наколотил 11 голов (один мяч с пенальти). Что касается лучшего распасовщика, то им является Рашид Геззаль. Алжирец отдал три ассиста в семи матчах стамбульского клуба. Хорошо знакомый российским болельщикам Бахтиер Зайнутдинов пока записал на свой счет только один гол в 10 матчах стамбульского клуба.

У команды довольно большой список игроков, которые не смогут сыграть против «Галатасарая». Из-за травм «Бешикташу» не помогут Тайип Талха Сануч, Гедсон Фернандес, Эмрекан де чем делать прогноз на игру,Узунхан, Артур Масуаку, Салих Учан, Эрик Байи.

Коротко говорим о статистических фактах:

в последних пяти матчах «Бешикташ» забивает 10 голов;

в последних пяти играх «Бешикташ» пропускает 8 голов;

в последних пяти матчах Суперлиги команда выиграла три матча и потерпела два поражения;

в последних 5 играх «Бешикташ» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Бешикташ» забивает в среднем 2.00 гола за игру.

«Бешикташ» забивает в 6 последних матчах;

«Бешикташ» забивает в 6 последних матчах против этого «Галатасарая».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Галатасарай» – «Бешикташ»

Прежде чем делать прогноз на игру, вспомним, как команды раньше играли друг с другом. Так, история противостояния «Галатасарая» и «Бешикташа» насчитывает 138 матчей, в которых 52 раза побеждал «Галатасарай», а 42 победу праздновали футболисты «Бешикташа». В последних пяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

30.04.2023 «Бешикташ» – «Галатасарай» 3:1.

05.11.2022 «Галатасарай» – «Бешикташ» 2:1;

14.03.2022 «Галатасарай» – «Бешикташ» 2:1;

25.10.2021 «Бешикташ» – «Галатасарай» 2:1;

08.05.2021 «Галатасарай» – «Бешикташ» 3:1.

Отметим, все обозначенные нами игры, проходили в рамках розыгрыша турецкой Суперлиги. «Галатасарай» выиграл три домашние встречи против «Бешикташа». В остальных двух гостевых для «Галатасарая» играх, победу праздновали игроки «Бешикташа».

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Галатасарая» коэффициент 1.67 – довольно оправдано. Если исходить из статистики личных встреч, то «Галатасарай» в последних пяти матчах побеждал «Бешикташ» на своем поле. К тому же, команда сейчас набрала неплохой ход и наверняка сможет сохранить сложившуюся тенденцию.

На победу «Бешикташа» букмекер предлагает солидные 5.02 – и действительно, победа гостей в этой встрече, довольно маловероятное событие. На ничью дают 4.40 – тоже не самый очевидный исход предстоящей встречи.

Отметим, что на ТБ 2.5 букмекер дает коэффициент 1.65, вероятно, в матче будет забито минимум три гола, а вратарям обеих команд придется вытаскивать мячи из сетки своих ворот. На маркет «Обе забьют» букмекер предлагает коэффициент 1.63.

Пожалуй согласимся с аналитиками «Бетбум», и сделаем свой выбор в пользу «Галатасарая». Команда пребывает в хорошей игровой форме, не имеет потерь среди лидеров, и, к тому же, за счет победы в принципиальном противостоянии имеет шансы сместить с верхней строчки лидирующий «Фенербахче» (у «Галатасарая» 22 очка, а у текущего лидера первенства – 24 балла). Наш прогноз – победа «Галатасарая»(1.67), ТБ 2.5 (1.65), ОЗ да (1.63).

Где смотреть матч Галатасарай – Бешикташ

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