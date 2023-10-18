«Мистер 80 миллионов жалуется на то, что с ним плохо обошлись. Я бы посмотрел на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли настоящие мужчины!» Защитник Сан-Марино Ди Майо – Хейлунду
41-летний защитник сборной Сан-Марино ответил на высказывания Расмуса Хейлунда.
Нападающий сборной Дании пожаловался на грубую игру соперников после матча отбора Евро-2024. По его словам, санмаринцы угрожали «сломать» его.
«Сегодня я прочитал, что мистер 80 миллионов жалуется на то, что защитники Сан-Марино обошлись с ним не очень хорошо.
Что ж, дорогой, вероятно, в футболе, подобном сегодняшнему, где нет физического контакта, ты можешь позволить себе высмеивать нас, скромных соперников, некрасивыми жестами или симулировать при каждом удобном случае, надеясь, что ВАР назначит пенальти.
Хотел бы я посмотреть на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал меня, Хейлунд, удачи тебе», – написал Роберто Ди Майо в соцсети.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Это не мужской футбол - намеренно бить соперника. Это хуже всякого нытья. Так играли 30 лет назад? Ок. Это проблема тех, кто играл 30 лет назад.
А не тот мягкотелый балет, который сейчас …
У Лем есть прекрасный рассказ, Возвращение со звезд, там он красиво описал, во что превращается спорт с постоянными смягчениями физического контакта.
Это происходит не только в футболе, в хоккее тоже самое.
Проф футболист должен же уже знать многое о футболе а игрок атаки просто обязан понимать что будут фолить на этом игроке
Просто продолжили бы играть в футбол
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чё? а кто тогда за Ливерпуль играет?
Дровосеков и сейчас хватает