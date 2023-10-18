«Мистер 80 миллионов жалуется на то, что с ним плохо обошлись. Я бы посмотрел на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли настоящие мужчины!» Защитник Сан-Марино Ди Майо – Хейлунду

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу сборная Сан-Марино по футболу Роберто Ди Майо Расмус Хейлунд Евро-2024 Футбол

41-летний защитник сборной Сан-Марино ответил на высказывания Расмуса Хейлунда.

Нападающий сборной Дании пожаловался на грубую игру соперников после матча отбора Евро-2024. По его словам, санмаринцы угрожали «сломать» его. 

«Сегодня я прочитал, что мистер 80 миллионов жалуется на то, что защитники Сан-Марино обошлись с ним не очень хорошо.

Что ж, дорогой, вероятно, в футболе, подобном сегодняшнему, где нет физического контакта, ты можешь позволить себе высмеивать нас, скромных соперников, некрасивыми жестами или симулировать при каждом удобном случае, надеясь, что ВАР назначит пенальти.

Хотел бы я посмотреть на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал меня, Хейлунд, удачи тебе», – написал Роберто Ди Майо в соцсети. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Это тот дровосек, который намеренно коленом в спину ударил?

Это не мужской футбол - намеренно бить соперника. Это хуже всякого нытья. Так играли 30 лет назад? Ок. Это проблема тех, кто играл 30 лет назад.
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AR Hongover
Ответ Владимир Владимирович
В самом деле какое то детское интервью у Хойлунда получилось, обиделся 🙎‍♂️
Ну ты посмотри эпизод
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булка пива
Пятнадцать лет назад Ди Майо мог встретиться на поле с Гравесеном или Тёфтингом, и после таких фокусов живым бы не остался.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
если Хейлунд стоит 80млн значит на него можно прыгать сзади коленом в спину 🤷‍♂️ Вы в футбол играли, а не на ринг ММА вышли.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
там прямой удар в поясницу коленом был
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Владимир Владимирович
В самом деле какое то детское интервью у Хойлунда получилось, обиделся 🙎‍♂️
когда тебя прямым коленом попадают в область поясницы, при том что у тебя уже была травма спины недавно — это по твоему нормально? Причем сделано это было умышленно
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
15 лет назад Хойлунд стоил бы 80 мешков картошки. проросшей.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
да вы и сейчас и 15 лет назад не имели никакого отношения к футболу
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ждём пост на спортс: «Настоящие мужчины, которые играли в футбол 15 лет назад, где они сейчас?»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кайзер
Ответ llolishe
Тиктокера Хейлунда поставили на место Кто он в футболе чтобы жаловаться ?
Профессионал, который играет в футбол жалуется, когда соперник играет не в футбол, а в ММА. Ничего зазорного в этом нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Ответ llolishe
Пикфорд намеренно травмировал Ван Дейка и ему даже красной не показали
Пересмотрел момент с Пикфордом. Он шел с намерением играть в мяч. Не надо фанатский бред писать🤦🏻‍♂️
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ MustOilHelsinki
Датчане обиделись, что у них чуть не отобрали очки почтальоны. Молчал бы лучше Хойлунд
его в район поясницы откровенно коленом ударили, это нормально?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
Ответ Всеволод Бобров
я не только про этот момент, а в целом на тенденцию. Смотрел недавно матч Сатурн торпедо 2002 года и там люди с двух прыгали друг в друга и даже не переживали. Да и вообще было 0 симуляций или валяний, только если реально убивали, плюс было 47 фолов в этой игре, а щас 15-20 фолов в игре в среднем и все ноют после каждого касания.
на костоломов можно в ММА посмотреть, если такое нравится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ CuauhtemokBlanco
Слишком надменно и грубо сказано, но соглашусь, пожалуй. Ненавижу, когда играют грубо, не боясь навредить. Понимаю, что для них это работа, которую нужно выполнить, но надо искоренять грубость и жестокость в футболе максимально наказывая таких игроков. Жесткость - да, но не более
так в том-то и дело, что для санмаринцев это не работа, а хобби
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Ответ Любезный Коссутий
да вы и сейчас и 15 лет назад не имели никакого отношения к футболу
Тем позорнее обыграть таких со скромным счётом 2-1.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marco -81
Красава ,мужик! Уважуха!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Сергей Кайзер
Нравится, когда футболистам ноги ломают? Найдётся же другой для этого спорт. Переключи.
Нравится когда футбол - это футбол.
А не тот мягкотелый балет, который сейчас …
У Лем есть прекрасный рассказ, Возвращение со звезд, там он красиво описал, во что превращается спорт с постоянными смягчениями физического контакта.
Это происходит не только в футболе, в хоккее тоже самое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Сергей Кайзер
Нравится, когда футболистам ноги ломают? Найдётся же другой для этого спорт. Переключи.
Ну если Хеленда лупили по ногам целый матч то это ошибка тренера ,который не замечает этого и не заменил игрока

Проф футболист должен же уже знать многое о футболе а игрок атаки просто обязан понимать что будут фолить на этом игроке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Streetbor
если Хейлунд стоит 80млн значит на него можно прыгать сзади коленом в спину 🤷‍♂️ Вы в футбол играли, а не на ринг ММА вышли.
Раньше небыло столько денег в футболе и на поле футболисты не жалели себя и никого и фолили грубо вообще несмотря на это
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Joss Stone
сколько, оказывается, поклонников у деревянных алкашей. потому что "мужикиЪ", наверное. какое только всё это к футболу имеет отношение? ну сломали б на заре карьеры Роналду, Месси, КДБ, Гризманна и Мбаппе с Холландом, как в своё время Зубастика ломали. от этого игра бы только выиграла, наверное, да?
Игра бы не выиграла и не проиграла.
Просто продолжили бы играть в футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ MustOilHelsinki
Датчане обиделись, что у них чуть не отобрали очки почтальоны. Молчал бы лучше Хойлунд
проблема в том, что почтальон Ди Майо "стоит" не дороже пары бандеролей с Алиэкспресс. даже в случае серьезной травмы он по-прежнему сможет разносить свои письма, в отличие от Хейлунда, которому он намеренно бил коленом в спину, и можно смело предположить, что он знал про его травму спины.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mj23.net
Ответ Богдан Агафонов
Пересмотрел момент с Пикфордом. Он шел с намерением играть в мяч. Не надо фанатский бред писать🤦🏻‍♂️
Пикфорд просто идиот. Это был его третий безумный, бездумный прыжок в игрока с закрытыми глазами. Каждый раз его прощали судьи, хотя все фолы на красную. Но две его первые жертвы чудом отделались повреждениями. А Ван Дейку он закончил карьеру. Судьи в Англии обычно поощряют нанесение травм как кипером, так киперам, но в поле дают КК за все подряд. Вообще в штрафной по мнению судей можно выносить игроков и ничего за это не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slava Vestiaz
Ответ mj23.net
Пикфорд просто идиот. Это был его третий безумный, бездумный прыжок в игрока с закрытыми глазами. Каждый раз его прощали судьи, хотя все фолы на красную. Но две его первые жертвы чудом отделались повреждениями. А Ван Дейку он закончил карьеру. Судьи в Англии обычно поощряют нанесение травм как кипером, так киперам, но в поле дают КК за все подряд. Вообще в штрафной по мнению судей можно выносить игроков и ничего за это не будет.
А Ван Дейку он закончил карьеру.
----------
чё? а кто тогда за Ливерпуль играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Богдан Агафонов
Это тот дровосек, который намеренно коленом в спину ударил? Это не мужской футбол - намеренно бить соперника. Это хуже всякого нытья. Так играли 30 лет назад? Ок. Это проблема тех, кто играл 30 лет назад.
Так сломали Неймара в 14
Дровосеков и сейчас хватает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Ответ Богдан Агафонов
Это тот дровосек, который намеренно коленом в спину ударил? Это не мужской футбол - намеренно бить соперника. Это хуже всякого нытья. Так играли 30 лет назад? Ок. Это проблема тех, кто играл 30 лет назад.
Не дровосек а почтальон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий