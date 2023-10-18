41-летний защитник сборной Сан-Марино ответил на высказывания Расмуса Хейлунда.

Нападающий сборной Дании пожаловался на грубую игру соперников после матча отбора Евро-2024. По его словам, санмаринцы угрожали «сломать» его.

«Сегодня я прочитал, что мистер 80 миллионов жалуется на то, что защитники Сан-Марино обошлись с ним не очень хорошо.

Что ж, дорогой, вероятно, в футболе, подобном сегодняшнему, где нет физического контакта, ты можешь позволить себе высмеивать нас, скромных соперников, некрасивыми жестами или симулировать при каждом удобном случае, надеясь, что ВАР назначит пенальти.

Хотел бы я посмотреть на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал меня, Хейлунд, удачи тебе», – написал Роберто Ди Майо в соцсети.

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