Хейлунд о фолах игроков Сан-Марино: «Они говорили: «Мы сломаем тебя, нам нечего терять». Они знали, что могут попытаться разрушить чью-то карьеру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2024 Расмус Хейлунд Алессандро Този Футбол

Расмус Хейлунд пожаловался на грубую игру со стороны футболистов сборной Сан-Марино.

Сборная Дании обыграла Сан-Марино со счетом 2:1 в матче отбора Евро-2024. В ходе игры у Хейлунда возник конфликт с соперниками. На послематчевой пресс-конференции игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что санмаринцы угрожали нанести ему травму. 

«Они говорили: «Жди следующего момента, мы сломаем тебя в следующем единоборстве, нам нечего терять». 

Я понимаю итальянский, и некоторые из них подбежали и наговорили мне гадостей, и не только это, они толкали, били и хватали меня очень сильно. Поэтому, когда мы забили гол, я праздновал его особенно сильно и показал им флаг. Они, очевидно, не смогли с этим смириться и начали толкаться и тому подобное, я просто тихо ушел.

Я думаю, это невероятно неуважительно, что они бьют соперника и провоцируют. Особенно тот, который стоит вон там (Алессандро Този – Sports.ru), начал кусать меня и прижимать к себе очень сильно, и я не могу сказать ничего больше, кроме того, что они начинали это делать, но игра просто продолжалась. А потом они переходили на следующий уровень грубости, потому что им было нечего терять, и они знали, что с тем же успехом могут попытаться разрушить чью-то карьеру.

Особенно последний фол не имеет ничего общего с футболом (Хейлунда ударили коленом в спину – Sports.ru). Это прямая красная, и мне кажется, что судья потерял контроль над игрой. 

Я до сих пор не видел, что с моей спиной. Сейчас я чувствую, что все в порядке, но посмотрим завтра утром. Люди знают, что у меня были проблемы со спиной, из-за которых я не играл. Я должен честно признать, что считаю это прискорбной ситуацией».

О том, что он не поблагодарил соперников за игру

«Нет, я не хочу иметь с ними ничего общего. Я не должен говорить им спасибо за этот матч», – сказал Хейлунд

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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25 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ igls54
Расмусу пора лечить голову
У него проблемы со спиной были, по этой причине он пропустил старт сезона, чудак спецом коленом влетает ему в спину......может тебе чего лечить пора, зрение например?
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Niko [Ars]
Обычные работяги с завода решили прикольнуться над ЛжеХолландом, а он и не допёр))
+18
-12
+6
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Антон Фалафель
Футбольные гномы запинали Белоснежку.
+8
-2
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Си Эм Панк
Ответ Groondler
Если это было, то это безобразие в чистом виде Должно быть разбирательство от ФИФА. Да и вообще давно нужно убрать эти сборные-карлики. Они только ломают нормальных игроков, а сами играть не умеют.
Зачем их убирать?
Просто сборные-карлики как могут так и играют, простые люди приходят гонять футбол против звёздных сборных)
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Yri Yrov
Ответ Niko [Ars]
Обычные работяги с завода решили прикольнуться над ЛжеХолландом, а он и не допёр))
а почему прикол то
+7
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Парень со двора Шмурнова
Ответ igls54
Расмусу пора лечить голову
Ну когда тебя отоваривают весь матч по ногам, а в конце игры в спину, с которой и так были недавно проблемы, влетают с колена, его претензии не выглядят столь необоснованными.
+5
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Растиньяк
лол
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mj23.net
Ответ Spaten
Они же были не нападающими, они сами фигачили всех. У форварда другая работа, он более легкая мишень для костоломов. Судья должен пресекать , не все такие как Руни или Ибра.
Если Руни или Ибре ударят с колена в спину, они не сломаются типа?) У них там как у Росомахи адамантиевые кости?
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igls54
Расмусу пора лечить голову
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окечуква
Вывести этих кровожадных дикарей и расстрелять в коридоре!
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Каменный конь🐴
Ответ Spaten
Они же были не нападающими, они сами фигачили всех. У форварда другая работа, он более легкая мишень для костоломов. Судья должен пресекать , не все такие как Руни или Ибра.
Да я не про позицию,а про характер игроков.Раньше все это было в порядке вещей,никто не ныл.Нападающий знал что получит по сандалям выходя на игру.
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Spaten
Ответ Каменный конь🐴
Какие нежные футболисты пошли!Рой Кин и Де Росси были последними из олдскульных бойчуганов на поле.Эх..
Они же были не нападающими, они сами фигачили всех. У форварда другая работа, он более легкая мишень для костоломов. Судья должен пресекать , не все такие как Руни или Ибра.
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Alex Legend
Ответ wadwill13
а ты думаешь там такого нет?))) такие же 3-4 последние сборные также грязно и играют. посмотри матч где Бразилия играла с кем то и нецмара домали, за ним охотились весь матч и в итоге пару раз кувырнули через колено в жёсткой форме и сломали его на 3-34 недели. мне не нравится неймар по многим причинам но я оттаю отчёт что он один из лучших в мире последнего десятилетия и также отдаю отчёт что любому технично игроку стараются оторвать ногу в прямом смысле слова и так как занимался футболом и звучал мышцы- у волокон мышц множество проблем одной из которых является усталость от нагрузок алавомерных так и силовых ( ударных) и техничные типо неймара страдают от этого сильно. я ненавижу стимуляции в футболе, но прекрасно понимаю игроков той же дании что вроде бы в простой игре для них им лучше упасть один раз чем получить вероятно травмы если не прошедшую к концу карьеры то минимум повлияющую на мышцы и игру в дальнейшем.
Только вот там всего 10 сборных, а не 55
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wadwill13
Ответ Zed_patriot
а потом подобных бездарей из Сан-Марин и Лихтенштейнов сравнивают с командами из ЮА 🤡
а ты думаешь там такого нет?))) такие же 3-4 последние сборные также грязно и играют. посмотри матч где Бразилия играла с кем то и нецмара домали, за ним охотились весь матч и в итоге пару раз кувырнули через колено в жёсткой форме и сломали его на 3-34 недели. мне не нравится неймар по многим причинам но я оттаю отчёт что он один из лучших в мире последнего десятилетия и также отдаю отчёт что любому технично игроку стараются оторвать ногу в прямом смысле слова и так как занимался футболом и звучал мышцы- у волокон мышц множество проблем одной из которых является усталость от нагрузок алавомерных так и силовых ( ударных) и техничные типо неймара страдают от этого сильно. я ненавижу стимуляции в футболе, но прекрасно понимаю игроков той же дании что вроде бы в простой игре для них им лучше упасть один раз чем получить вероятно травмы если не прошедшую к концу карьеры то минимум повлияющую на мышцы и игру в дальнейшем.
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Will Turner
если бы хейлунда травмировали за счет удара в спину, травму которой он совсем недавно залечил, то это вообще скандал нереальный можно сделать
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cgane
Что-то нытик
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Will Turner
по идее нужно нормальное расследование. это откровенная угроза здоровью человека
как жаль, что судьям абсолютно пофиг на это и они верят в «честность и случайность» игровых моментов
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Каменный конь🐴
Какие нежные футболисты пошли!Рой Кин и Де Росси были последними из олдскульных бойчуганов на поле.Эх..
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Artem Piatkov
Хз, когда Левандовски играл с Сан-Марино, его ни разу не сломали
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