Хейлунд о фолах игроков Сан-Марино: «Они говорили: «Мы сломаем тебя, нам нечего терять». Они знали, что могут попытаться разрушить чью-то карьеру»

Расмус Хейлунд пожаловался на грубую игру со стороны футболистов сборной Сан-Марино.

обыграла со счетом 2:1 в матче отбора Евро-2024. В ходе игры у Хейлунда возник конфликт с соперниками. На послематчевой пресс-конференции игрок « » заявил, что санмаринцы угрожали нанести ему травму.

«Они говорили: «Жди следующего момента, мы сломаем тебя в следующем единоборстве, нам нечего терять».

Я понимаю итальянский, и некоторые из них подбежали и наговорили мне гадостей, и не только это, они толкали, били и хватали меня очень сильно. Поэтому, когда мы забили гол, я праздновал его особенно сильно и показал им флаг. Они, очевидно, не смогли с этим смириться и начали толкаться и тому подобное, я просто тихо ушел.

Я думаю, это невероятно неуважительно, что они бьют соперника и провоцируют. Особенно тот, который стоит вон там (Алессандро Този – Sports.ru), начал кусать меня и прижимать к себе очень сильно, и я не могу сказать ничего больше, кроме того, что они начинали это делать, но игра просто продолжалась. А потом они переходили на следующий уровень грубости, потому что им было нечего терять, и они знали, что с тем же успехом могут попытаться разрушить чью-то карьеру.

Особенно последний фол не имеет ничего общего с футболом (Хейлунда ударили коленом в спину – Sports.ru). Это прямая красная, и мне кажется, что судья потерял контроль над игрой.

Я до сих пор не видел, что с моей спиной. Сейчас я чувствую, что все в порядке, но посмотрим завтра утром. Люди знают, что у меня были проблемы со спиной, из-за которых я не играл. Я должен честно признать, что считаю это прискорбной ситуацией».

О том, что он не поблагодарил соперников за игру

«Нет, я не хочу иметь с ними ничего общего. Я не должен говорить им спасибо за этот матч», – сказал .

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