Где смотреть Галатасарай – Бешикташ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Турции 21 октября

В субботу, 21 октября, сыграют Галатасарай и Бешикташ в 9 туре Чемпионата Турции по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Футбол».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Галатасарай – Бешикташ

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Галатасарай – Бешикташ