Где смотреть Галатасарай – Бешикташ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Турции 21 октября
В субботу, 21 октября, сыграют Галатасарай и Бешикташ в 9 туре Чемпионата Турции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Футбол».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Галатасарай – Бешикташ
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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