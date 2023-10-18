Ливерпуль — Эвертон: прогноз на матч 21 октября 2023, АПЛ

21 октября в Ливерпуле состоится матч 9 тура английского чемпионата. «Ливерпуль» на своем стадионе «Энфилд» будет принимать «Эвертон». Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с англичанином Крейгом Поусоном.

В предстоящем матче предстоит сражение команд с разных полюсов турнирной таблицы. На данный момент плотность таблицы очень сильно зашкаливает и в случае благоприятного исхода каждая из команд может хорошо улучшить свое турнирное положение, кому же удастся это сделать, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТМ (3,5).

Ливерпуль

Ливерпульцы последний раз брали чемпионство АПЛ в сезоне 2019/2020, после этого им не удается навязать по-настоящему борьбу за золото с командой «Манчестер Сити», которая безоговорочно уже 3 сезона кряду доказывает то, что является лучшей английской командой на данный момент. В прошлом сезоне АПЛ ливерпульская команда неожиданно для многих футбольных экспертов заняла места за бортом лигачемпионской четверки. А их итог: 5 место в турнирной таблице и попадание лишь во второй по силе европейский турнир — Лигу Европы, где они будут стараться всеми силами зацепиться за трофей. «Ливерпуль» был в непосредственной близости от четвертой строчки, где расположился по итогу «Ньюкасл», обогнавший их на 4 балла. Хорошая игра в атаке в прошлом сезоне и 75 забитых голов в 38 матчах АПЛ не позволили команды быть на вершине таблицы, все смазало плохая игра в обороне и как итог 47 пропущенных мячей, многие из которых получились важнейшими в исходах матчей.

«Мерсисайдцы» в текущем 2023 году лишились большого количества своих именитых игроков, которые были ключевыми в прошлых сезонах, среди них: Фабиньо, Фирмино, Хендерсон, Милнер, ОКслейд Чемберлен и Наби Кейта.

На замену ушедшим футболистам пришли в команду следующие игроки: Доменико Собослай из «Лейпцига», Алексис Мак Аллистер из «Брайтона», Ватару Эндо из «Штутгарта» и Райан Гравенберх из «Баварии».

В текущем сезоне Чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа пока располагаются в заветном ТОП-4, замыкая его и имеют в своем активе 17 баллов, что на 3 очка меньше чем у лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала». В непосредственной близости с отставанием в 1 балл находятся «Астон Вилла» и «Брайтон»., а вот на 1 очко больше у третьего «Манчестер Сити». Ливерпульцам в 8 сыгранных турах удалось 18 раз поразить ворота соперников, пропустив при этом 9 мячей. Лучший голеадор команды на данный момент Мохамед Салах, который забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ливерпульцы неплохо стартовали в Чемпионате Англии, где смогли обыграть довольно неплохие и крепкие команды, среди которых были «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» — все эти победы были поочередно. Но вот неудача команду постигла в двух последних турах, где им удалось набрать лишь 1 балл. Сначала случилось обидное поражение в гостях от «Тоттенхэма» (1:2), где больше половины встречи ливерпульцы играли в меньшинстве после удаления на 26 минуте матча Джонса за грубый фол. Причем проигрывая в счете (0:1) им удалось отыграться в конце 1 тайма и казалось бы уже ничья и 1 очко было в кармане, но на последних минутах компенсированного времени в свои ворота срезал защитник ливерпульцев Матип.

В последнем же сыгранном 8 туре АПЛ былаа голевая ничья с командой «Брайтон» (2:2), где пропустив гол на 20 минуте, ливерпульцы к концу первого тайма сначала отыгрались, а потом и вовсе вышли вперед, но вот на концовку не хватило и под занавес встречи был пропущен гол, который лишил команды двух очков в этой игре.

Результаты «Ливерпуля» в 5 последних сыгранных матчах:

08.10.23 «Брайтон» — «Ливерпуль» 2:2.

05.10.23 «Ливерпуль» — «Юнион Сент-Жиллуа» 2 :0;

— «Юнион Сент-Жиллуа» :0; 30.09.23 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 2 :1;

— «Ливерпуль» :1; 27.09.23 «Ливерпуль» — «Лестер» 3 :1;

— «Лестер» :1; 24.09.23 «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 3:1;

Интересные статические факты «Ливерпуля»:

В 12 последних сыгранных матчах у команды лишь 1 поражение, при этом в активе 9 побед;

В 6 из 7 последних играх ливерпульцев забивают оба оппонента;

В 9 из 10 последних матчах было забито 3 и более мяча в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем чуть более чем 2 мяча за встречу;

Последний 6 матчей в качестве хозяев были победными;

Ливерпульский клуб забивает в 26 матчах кряду.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Брайтон

Эвертон

За последние более чем 30 лет «Эвертон» не сыскал успехов чемпионстве АПЛ и всегда считался крепким середняком и бойцом за еврокубковые места. Команда в прошлом сезоне выступила для себя крайне неудачно и была в шаге от вылета с элитнейшего английского дивизиона. До последнего матча была интрига кто же вылетит с АПЛ «Лестер» или «Эвертон», по итогу обе команды одержали победы в последних турах и в Чемпионшип отправились «Лисы», которые там в текущем сезоне выглядят очень здорово. В прошлом сезоне «ирискам» удалось положить в свою копилку всего 36 баллов, что 2 очка больше чем у «Лестера», это позволило им занять 17 место в таблице.. При этом в нижней части таблицы плотность была очень высока и от тринадцатого «Вулверхэмптона» отставание было всего в 5 баллов. несмотря на довольно приличных атакующих исполнителей «Эвертона», игра у тех не клеилась и зачастую они транжирили большое количество моментов и как итог всего 34 забитых мяча в 38 турах АПЛ и это почти самый худший показатель в лиге. И пропускали тогда лондонцы прилично, не смотря на то что у команды довольно опытный страж ворот, являющийся основным голкипером сборной Англии, в обороне зачастую был проходной двор.

В текущем 2023 году лондонскую команду пополнили следующие футболисты: Бето из «Удинезе», Чермити из «Спортинга» и Эшли Янг из «Астон Виллы». А арендованы были: Данжума у «Вильярреала» и Харрисон у «Лидса».

А ушли из команды следующие игроки: Мойзе Кин, Ивоби, Грей, Каннон, Симмс, Нкунку, Мина, Дэвис, Бегович, Гбамин и Таунсенд.

В текущем сезоне АПЛ дела пока идут у «Эвертона» не самым лучшим образом и на данный момент они занимают лишь скромную 16 строчку в турнирной таблице. В активе лондонцев 7 набранных баллов в 8 турах. От восьмого «Ньюкасла» они всего в 5 очках отставания, но при этом и всего в 3 баллах от зоны вылета, что говорит о сильной конкуренции команд АПЛ. В 8 турах АПЛ им удалось выиграть лишь в двух встречах и забить 9 мячей, при этом пропущено уже 12 голов. «Эвертону» 6 очков удалось заполучить в последних 3 турах, где они дважды праздновали победу. Сначала был обыгран в гостях «Брентфорд» (3:1), потом случилось домашнее поражение от новичка АПЛ «Лутон Таун» (1:2). А в последнем своем сыгранном матче 8 тура АПЛ лондонцы уверенно обыграли на домашней арене «Борнмут» (3:0), где доминировали в создании голевых моментов и контролировали уверенно игру, после двух забитых мячей к 37 минуте встречи.

Результаты «Эвертона» в 5 последних сыгранных матчах:

07.10.23 «Эвертон» — «Борнмут» 3 :0;

— «Борнмут» :0; 30.09.23 «Эвертон» — «Лутон Таун» 1: 2 ;

1: ; 27.09.23 «Астон Вилла» — «Эвертон» 1: 2 ;

1: ; 23.09.23 «Брентфорд» — «Эвертон» 1: 3 ;

1: ; 17.09.23 «Эвертон» — «Арсенал» 0:1.

Интересные статические факты «Эвертона»:

В 4 последних сыгранных матчах в активе команды 3 победы;

Лишь в 4 из последних 10 играх команда побеждала;

В последних двух домашних матчах была виктория;

В 3 из 5 последних встречах «Эвертона» забивают обе команды;

В 3 последних играх команды не было забито обеими командами более 3 мячей за матч;

В 4 последних поединках в качестве гостей команда отличалась голом;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает около 2 мячей за игру;

В 4 последних встречах команда забивает оппонентам.

Ливерпуль – Эвертон: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 242 матча. Большинство встреч, а именно 98, закончилось победой «Ливерпуля», у «Эвертона» же на счету 67 викторий. А 77 встреч закончились ничейным результатом.

«Ливерпуль» в этих матчах забивал в среднем 1.41 гола (341 мяч), а «Эвертон» 1.10 (267 голов).

Самый разгромный счет в этих очных встречах был (6:0) , такое удавалось только «Ливерпулю». Самая разгромная виктория «Эвертона» была со счетом (5:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

14.02.23 «Ливерпуль» – «Эвертон» ( 2 :0).

– «Эвертон» ( :0). 03.09.22 «Эвертон» – «Ливерпуль» (0:0).

24.04.22 «Ливерпуль» – «Эвертон» ( 2 :0).

– «Эвертон» ( :0). 02.12.21 «Эвертон» – «Ливерпуль» (1: 4 ).

(1: ). 20.02.21 «Ливерпуль» – «Эвертон» (0:2).

Ливерпульская команда не проигрывала в очных встречах «Эвертону» в 4 последних матчах, победив при этом в 3 из них с разницей в 2 мяча и более. Последний раз лондонцы обыграли «Ливерпуль» в рамках АПЛ в сезоне 2020/2021 года, эта встреча проходила на поле ливерпульцев.

В 3 последних матчах обе команды не забивали друг другу и ни разу в этих встречах не пробивался тотал в 2.5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ливерпуль», с большой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» — 1.34;

Ничья — 5.91;

Победа «Эвертона» — 8.15;

Ф1 (-1,5) — 1.95;

Ф2 (2) — 1.52;

Ф1 (-1) — 1.50;

ТБ (2,5) — 1.42;

ТМ (2,5) — 2.96;

ТБ (3) — 1.63;

ТМ (3,5) — 1.80;

ОЗ (да) — 1.65;

ОЗ (нет) — 2.27.

«Ливерпуль» хоть и испытывает небольшие трудности в последних своих матчах, все же в этом противостоянии я жду от них красивой и разгромной победы над скромным оппонентом, который в этом году лишился своих многих лидеров и очень уязвим в последнее время в играх с серьезным оппонентами. Думаю, что в этой встрече хорошим вариантом будет взять ставку на Ф1 (-1,5), которая означает победу ливерпульцев в 2 мяча и более, тем более что дают очень хороший коэффициент — 1.95.

В последних матчах предстоящих соперников можно заметить не саму. хорошую результативность в большинстве случаев, да и в 3 последних очных встречах команд ни разу не было забито 3 и более мяча. Здесь можно заключить пари на ТМ (3,5), за хороший коэффициент 1.80.

Где смотреть матч Ливерпуль – Эвертон

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