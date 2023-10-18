Родри: «Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на такой уровень, о котором я даже не думал. Пеп дает набор инструментов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Родри Футбол

Родри высоко отозвался о тренере Пепе Гвардиоле.

«Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на той уровень, о котором я и не думал. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: «Почему остальные футболисты не делают то же самое?»

Он дает тебе определенный набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений. Мало игроков, которых он не вывел на топ-уровень», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Владимир Владимирович
Недавно смотрел игру Родри в матче испания-хорватия, просто монстр отвечаю, вот именно за ним специально следил, в 90% не теряет мяч, 90% точные пасы, а про игру в отборе молчу. Родри для Гвардиолы стал барселоновской Хави
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dimamak10
Ответ Владимир Владимирович
Недавно смотрел игру Родри в матче испания-хорватия, просто монстр отвечаю, вот именно за ним специально следил, в 90% не теряет мяч, 90% точные пасы, а про игру в отборе молчу. Родри для Гвардиолы стал барселоновской Хави
Он вообще топарь. До МС не знал его хоть и купили из Атлетико , но гений Пеп из него монстра сделал. В Англии лучший опорник однозначно. Пеп вообще знатно качает игроков , не подходит ему игрок и он с ним не церемонится как например с Калвином Филлипсом
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Михо
Родри кажется и сам не ожидал что станет таким топом) Пеп действительно уникально работает с игроками, в Баварии тоже все футболисты это отмечали
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тренер с района
Вот действительно, какой машиной просто стал Родри при Пепе. И меня удивляют люди которые говорят что Биллингем правильно сделал что выбрал Реал. Вы можете представить как бы прокачал его Пеп?Перейдя тот в Сити
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corazón blanco
Родри и сам большой красавец. Ведь мало тренеру давать свои знания и навыки, нужно чтобы еще и игрок хотел их принимать и брал на вооружение. Прогресс Родри впечатляет, а его влияние на игру Сити наглядно было продемонстрировано в трех последних матчах без него. Три матча - три поражения. Лютый топ.
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Spaten
Пеп даёт набор инструментов и крутись как хочешь!))
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