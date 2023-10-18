Родри: «Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на такой уровень, о котором я даже не думал. Пеп дает набор инструментов»

Родри высоко отозвался о тренере Пепе Гвардиоле.

«Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на той уровень, о котором я и не думал. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: «Почему остальные футболисты не делают то же самое?»

Он дает тебе определенный набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений. Мало игроков, которых он не вывел на топ-уровень», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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