Родри: «Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на такой уровень, о котором я даже не думал. Пеп дает набор инструментов»
Родри высоко отозвался о тренере Пепе Гвардиоле.
«Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он вывел меня на той уровень, о котором я и не думал. Когда ты привыкаешь работать с ним, то спрашиваешь у себя: «Почему остальные футболисты не делают то же самое?»
Он дает тебе определенный набор инструментов, который больше, чем у других игроков. Я отметил у себя способность лучше использовать пространство, совершая меньше лишних движений. Мало игроков, которых он не вывел на топ-уровень», – сказал хавбек «Манчестер Сити».
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