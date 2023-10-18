Лионель Месси: «Эта сборная Аргентины очень близка к «Барсе» Пепа – лучшей команде в истории. У нас отличный состав и четкий стиль»
Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.
«Эта команда впечатляет и продолжает расти, игра за игрой. Она играет все лучше и лучше.
Если сравнивать с «Барсой» [Гвардиолы]... Та «Барселона» – лучшая команда в истории. Это сильно, не так ли? Но я думаю, что эта сборная очень близка к ней и показала это, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира. Это большое достижение.
У нас отличный состав, кто бы ни играл, и очень четкий стиль игры, который отличает нас. Нам это нравится это, и мы надеемся, что продолжим идти по этому пути», – сказал капитан сборной Аргентины.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Красиво, конечно, что самые главные турниры в карьере футболиста Лео выиграл к закату карьеры!
ЧМ+Копа!
Ждём 8 ЗМ (невероятные цифры)
Месси сделал требл и с "Барсой" Пепа (ЛЧ, Ла лига, КК), и со сборной Аргентины ( ЧМ, Копа Америка, Финалиссима)
Всё это очень реально
Даже с перу в первом тайме играли блестяще