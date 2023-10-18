Лионель Месси: «Эта сборная Аргентины очень близка к «Барсе» Пепа – лучшей команде в истории. У нас отличный состав и четкий стиль»

Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Эта команда впечатляет и продолжает расти, игра за игрой. Она играет все лучше и лучше.

Если сравнивать с «Барсой» [Гвардиолы]... Та « » – лучшая команда в истории. Это сильно, не так ли? Но я думаю, что эта сборная очень близка к ней и показала это, выиграв и чемпионат мира. Это большое достижение.

У нас отличный состав, кто бы ни играл, и очень четкий стиль игры, который отличает нас. Нам это нравится это, и мы надеемся, что продолжим идти по этому пути», – сказал капитан сборной .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию