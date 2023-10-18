Лионель Месси: «Эта сборная Аргентины очень близка к «Барсе» Пепа – лучшей команде в истории. У нас отличный состав и четкий стиль»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Пеп Гвардиола ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси сравнил сборную Аргентины с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Эта команда впечатляет и продолжает расти, игра за игрой. Она играет все лучше и лучше.

Если сравнивать с «Барсой» [Гвардиолы]... Та «Барселона» – лучшая команда в истории. Это сильно, не так ли? Но я думаю, что эта сборная очень близка к ней и показала это, выиграв Кубок Америки и чемпионат мира. Это большое достижение.

У нас отличный состав, кто бы ни играл, и очень четкий стиль игры, который отличает нас. Нам это нравится это, и мы надеемся, что продолжим идти по этому пути», – сказал капитан сборной Аргентины.

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34 комментария

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Tseren031293
Скалони, конечно, сумел построить обученную и боевитую команду вокруг Лео, чего не могли сделать более опытные тренера.
Красиво, конечно, что самые главные турниры в карьере футболиста Лео выиграл к закату карьеры!
ЧМ+Копа!
Ждём 8 ЗМ (невероятные цифры)
+45
-4
+41
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Юсуф Тайсумов
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Ответ as009595@icloud.com
Конечно далеко та Барса с Хави Иньеста могла бы и без Месси выигрывать, что они и делали в составе сборной Испании с 2008-2012
а Месси может выигрывать и без Хави с иньестой , что он и доказал на чм
+27
-6
+21
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Отец Абду
А в чём он не прав?

Месси сделал требл и с "Барсой" Пепа (ЛЧ, Ла лига, КК), и со сборной Аргентины ( ЧМ, Копа Америка, Финалиссима)
+30
-13
+17
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Не знаю что такое Требл
Однозначно. Так задушить суперсборную Франции могла только великая команда.
+15
-6
+9
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Я Гражданин Мира
Ответ Tseren031293
Скалони, конечно, сумел построить обученную и боевитую команду вокруг Лео, чего не могли сделать более опытные тренера. Красиво, конечно, что самые главные турниры в карьере футболиста Лео выиграл к закату карьеры! ЧМ+Копа! Ждём 8 ЗМ (невероятные цифры)
И кубок Америки и ЧМ
Всё это очень реально
+4
0
+4
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Станислав Л
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
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в матчах роналду пенальти ставят в каждом матче. Хотя в матче с Боснией смешной пенальти поставили, конечно
+6
-3
+3
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Станислав Л
Ответ Отец Абду
А в чём он не прав? Месси сделал требл и с "Барсой" Пепа (ЛЧ, Ла лига, КК), и со сборной Аргентины ( ЧМ, Копа Америка, Финалиссима)
квадрупл - Олимпиада, даже пента-трик - молодежный ЧМ
+7
-4
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Крученые мячи Анри
Судя по результатом можно так сказать, но по игре до Барсы 2010-13 далеко еще
+3
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прощай Роналду
Величайший снова сделал великой сб Аргентину😎🔥👑🇦🇷
+6
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Станислав Л
Ответ as009595@icloud.com
Конечно далеко та Барса с Хави Иньеста могла бы и без Месси выигрывать, что они и делали в составе сборной Испании с 2008-2012
это Португалия может выигрывать без Роналду, что она и доказала - 9-0
+3
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Sergey Kuznetsov
"Зашибись, чётко, внатуре чётко!"
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Bakhaa
Ответ Tseren031293
Скалони, конечно, сумел построить обученную и боевитую команду вокруг Лео, чего не могли сделать более опытные тренера. Красиво, конечно, что самые главные турниры в карьере футболиста Лео выиграл к закату карьеры! ЧМ+Копа! Ждём 8 ЗМ (невероятные цифры)
Есть чуйка что арги и следующий ЧМ выиграют
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Я Гражданин Мира
Я полностью согласен
Даже с перу в первом тайме играли блестяще
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Алексей Петров
"...кто бы ни играл.." , ахаххахах🤣, намекнул , что с такими ноунеймами выиграл чемпионат мира!!!!
+1
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Я Гражданин Мира
Ответ as009595@icloud.com
Конечно далеко та Барса с Хави Иньеста могла бы и без Месси выигрывать, что они и делали в составе сборной Испании с 2008-2012
Я думаю кроме вас никто не поверить этому
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Рэд Уайт
Ответ Крученые мячи Анри
Судя по результатом можно так сказать, но по игре до Барсы 2010-13 далеко еще
так он сказал что барса пепа лучшая в истории и сравнивать с ней неправильно,но тимо мы близки так как взяли мир и копу
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прощай Роналду
Ответ as009595@icloud.com
Конечно далеко та Барса с Хави Иньеста могла бы и без Месси выигрывать, что они и делали в составе сборной Испании с 2008-2012
Где они были в 2014?
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Bazilic
Если Аргентина возьмет Копу, а Лео опять станет лучшим, то можно опять на ЗМ номинироваться)
+7
-7
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Zed_patriot
Выиграют Копу и встанут в один ряд со сборной Испании 2008 - 2012
+6
-6
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прощай Роналду
Ответ Bakhaa
Есть чуйка что арги и следующий ЧМ выиграют
И Лео снова MVP? Что там чуйка говорит?)
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SCHOKKKK
Ответ Не знаю что такое Требл
Однозначно. Так задушить суперсборную Франции могла только великая команда.
Ты хотел сказать великий Марчиняк?🤣
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Begench Berdimuradov
👌
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Станислав Л
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Финал Копы против Бразилии они выиграли далеко не в стиле "Барсы Гвардиолы"
так это (Барсу Гвардиолы) повторить невозможно уже
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DimaBayern
Ответ Станислав Л
так это (Барсу Гвардиолы) повторить невозможно уже
Есть одна команда, которая хоть и не повторила её, но превзошла точно - это Бавария 2020.
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Сикарио
Ответ Castor Troy
Барса Пепа могла бы быть лучшей в истории, если бы не подкуп судей
Она даже с Негрейрой и прочими Эвребе не смогла, какая еще лучшая в истории?
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