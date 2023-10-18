Данте: «Многие игроки живут жизнью королей, они окружены людьми, расстилающими перед ними красную дорожку. Им это нравится, мне – нет»

Данте высказался об отношении футболистов к жизни.

«Помимо времени, которое я провожу со своими детьми, наибольшее удовольствие я получаю, когда выхожу на поле. Поэтому, когда я просыпаюсь, я говорю себе: «Этот момент настал, значит, ты счастлив».

Если с головой все в порядке, тело не будет подавать тебе сигналов, говорящих о том, что тебе нехорошо. Я видел молодых игроков, у которых было здоровье, но уже не было желания. Они начинали уставать от тренировок, позволяли себе расслабленность... Жизнерадостность – это ключ к успеху. Но в мире не все так радужно.

В карьере футболиста бывает много конфликтов. С психологической точки зрения это может быть тяжело. Нужно справляться с социальными сетями, критикой, требованиями. Нужно обращать внимание на окружающих тебя людей.

Многие игроки, как правило, окружены людьми, которые расстилают перед ними красную дорожку. Им нравится все это, они живут жизнью королей. Мне это не нравится. Либо люди вокруг меня остаются простыми, либо их не будет со мной», – сказал защитник «Ниццы».

40-летний Данте все еще играет. Вы не представляете, как он хорош

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