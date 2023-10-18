Данте: «Многие игроки живут жизнью королей, они окружены людьми, расстилающими перед ними красную дорожку. Им это нравится, мне – нет»

Теги Ницца лига 1 Франция Данте Футбол

Данте высказался об отношении футболистов к жизни.

«Помимо времени, которое я провожу со своими детьми, наибольшее удовольствие я получаю, когда выхожу на поле. Поэтому, когда я просыпаюсь, я говорю себе: «Этот момент настал, значит, ты счастлив».

Если с головой все в порядке, тело не будет подавать тебе сигналов, говорящих о том, что тебе нехорошо. Я видел молодых игроков, у которых было здоровье, но уже не было желания. Они начинали уставать от тренировок, позволяли себе расслабленность... Жизнерадостность – это ключ к успеху. Но в мире не все так радужно. 

В карьере футболиста бывает много конфликтов. С психологической точки зрения это может быть тяжело. Нужно справляться с социальными сетями, критикой, требованиями. Нужно обращать внимание на окружающих тебя людей.

Многие игроки, как правило, окружены людьми, которые расстилают перед ними красную дорожку. Им нравится все это, они живут жизнью королей. Мне это не нравится. Либо люди вокруг меня остаются простыми, либо их не будет со мной», – сказал защитник «Ниццы».

40-летний Данте все еще играет. Вы не представляете, как он хорош

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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igls54
В "Божественной комедии" хорошо все описал
+45
0
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Леван Мкртчян
Почему вырезали самое начало высказывания Данте, по этой теме?
он там говорил "Земную жизнь ,пройдя до половины , я очутился в сумеречном лесу..."
+20
0
+20
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Леван Мкртчян
Ответ Леван Мкртчян
Почему вырезали самое начало высказывания Данте, по этой теме? он там говорил "Земную жизнь ,пройдя до половины , я очутился в сумеречном лесу..."
Гуглящие полное высказывание Данте из этого интервью -- заранее простите за потраченное время
+12
0
+12
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Baobabb forever
Ответ ОттоДракула
Ого, Данте еще в строю. Я думал, он уже лет 5 как закончил.
И играет очень добротно)) даже в 40
+2
0
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Sarumian
Жму руку Данте.
Устоял перед властью денег и остался человеком.
+2
-1
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Гаврила Ардалионович
«Многие игроки живут жизнью королей, они окружены людьми, расстилающими перед ними красную дорожку. Им это нравится, мне – нет. Все золото и все богатство света
Людей не избавляет от забот.» Данте Алигьери -
Божественная комедия
+1
0
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ПавелАвер
Данте в Баварии был крут
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Кенигсбергер
Данте: "А я, наоборот, расстелил красную дорожку перед немцами в 2014"
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-1
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Машина Мощная
Вижу Данте вспоминаю тот полуфинал Германия - Бразилия....
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Mr.sgi87
Так же люблю простых людей, классный руководитель моего сына, всегда говорит что водитель и телохранитель его очень, любезные люди)
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Никита Алексеев
Ответ igls54
В "Божественной комедии" хорошо все описал
Глубоко
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