Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️»

Теги премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Тоттенхэм высшая лига Израиль Политика Манор Соломон контент Футбол

Израильский хавбек «Тоттенхэма» обвинил ХАМАС в ударе по больнице в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

24-летний Манор Соломон, родившийся в израильском городе Кфар-Сава, поделился в инстаграме постом израильского новостного сайта Mako, в котором говорилось о мощном взрыве, приведшем к гибели сотен людей в больнице.

Вместе с фотографией взрыва в посте было размещено заявление Армии обороны Израиля, в котором говорилось, что взрыв в больнице был вызван «неудачным запуском ракеты «Исламского джихада»*.

Под постом футболист сборной Израиля написал: «Убивают свой собственный народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️».

* – запрещенная в России террористическая организация.

Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

108 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Fomin
Где то это уже слышали, " сами себя обстреливаете" методичка не меняется
+81
-22
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
Ага, японцы тоже сами себя ядеркой накрыли.
+62
-15
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коразон До
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
кем выяснилось?
+52
-12
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Это ракетой из водопроводных труб такое разрушение случилось?

Какие, нахрен, шахеды? Надо срочно у ХАМАС закупать канализацию дальнего радиуса действия
+38
-11
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eao79rus
Странно, что про кондиционер не сказал. И тысячи бомб на Палестину тоже сами арабы сбросили, видимо. Захватили в первый день на израильских базах и из катапульты кидают себе на головы, снося квартал за кварталом вместе с обитателями
+31
-8
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Щитов
Кондиционер, не иначе...
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
кем выяснилось? америкой и израилем для широкого обывателя на западе?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Legeroges Legeroges
Комментарий скрыт
У Палестины нет бомб такой мощности. Все остальное просто неважно. Кто сбросил бомбы очевидно
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
отличная версия, но пожалуй нет...
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Сложно
Вряд ли кустарные ракеты исламистов могут сложить целое здание с таким кол-вом жертв. Явно что-то серьезное прилетело и очень точно. Скорее всего израильтян подвела агентура, не корректно донесли целеуказание, человеческий фактор, на войне так бывает, а воюют зачастую не самые способные и умные люди, которые могли бы отдавать отчет цене ошибки...
Тут нужно выйти и честно сказать. Распространяя видео непонятного происхождения, якобы это ракета сама развернулась и упала, только хуже ситуация становиться.

Если что, в этом конфликте ни разу не за палестинцев.
Это косяк. А косяки нужно уметь признавать.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
Ответ Коразон До
кем выяснилось?
бидон приехал, рассказал
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Точно. Сами себя бомбят, у страны, созданной Лениным научились не иначе.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Итак, он оправдавает терроризм со стороны Израиля, отстранят-ли его за это? Вопрос риторический!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
там 3 миллиона население и все терористы ?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Petra
Только дело в том, что нет никакого сложившегося здания. Все здания стоят целыми, только окна повыбивало ударной волной.
Как давно вернулся оттуда?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Т.е. высказывания против Палестины разрешены, а как только поддержка, то это порицается, проводится внутренние расследование и принятие дисциплинарных мер...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый статист
Ответ Legeroges Legeroges
Комментарий скрыт
Умник,если бы такого рода ракеты были у опонентов,от Израиля и места не осталось бы еще 7 октября вначале событий! Но тебе Исламофилу плевать на все,любой факт можно по своему рассудить, в голову не приходило что там еще союзник Израиля со своими кораблями рядом,лично ты уверен что это не *святые* америкосы сделали в очередной раз?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Степан Шевцов
🤡🤡🤡
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Legeroges Legeroges
Комментарий скрыт
Если у ХАМАС есть мощные ракеты, то почему Израиль не в руинах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коразон До
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
уже провели расследование? кто это утверждает? на что опираемся, товарищ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Гашников
где-то я это уже 2 года+ вижу
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Ответ kazus
Уже доказанный факт и видео съемками и перехватами разговоров арабов на месте и спутниковыми кадрами. И все сайты мира уже написали, что это ракета исламского джихада которая была пущена и сразу взорвалась в воздухе и упала на парковку. И не одного докозательства количества жертв нету кроме слов очень достоверного источника хамаса. И Байден это подтвердил. Но знатоки со спортса сидя на своём диване где то в мухасранске конечно же лучше знают.
>И все сайты мира уже написали, что это ракета исламского джихада которая была пущена и сразу взорвалась в воздухе и упала на парковку.
Можно пару ссылок подтверждающих это?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Ой, ещё хорошо не на нас не свалили, а то от древних укров дождешься))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Yusufov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Во всех странах запрещено поддерживать террористов
Откуда у тебя такая ненависть к Палестине?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий