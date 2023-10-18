Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷♂️🤦♂️»
Израильский хавбек «Тоттенхэма» обвинил ХАМАС в ударе по больнице в секторе Газа.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.
24-летний Манор Соломон, родившийся в израильском городе Кфар-Сава, поделился в инстаграме постом израильского новостного сайта Mako, в котором говорилось о мощном взрыве, приведшем к гибели сотен людей в больнице.
Вместе с фотографией взрыва в посте было размещено заявление Армии обороны Израиля, в котором говорилось, что взрыв в больнице был вызван «неудачным запуском ракеты «Исламского джихада»*.
Под постом футболист сборной Израиля написал: «Убивают свой собственный народ и обвиняют Израиль 🤷♂️🤦♂️».
* – запрещенная в России террористическая организация.
Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»
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Какие, нахрен, шахеды? Надо срочно у ХАМАС закупать канализацию дальнего радиуса действия
Вряд ли кустарные ракеты исламистов могут сложить целое здание с таким кол-вом жертв. Явно что-то серьезное прилетело и очень точно. Скорее всего израильтян подвела агентура, не корректно донесли целеуказание, человеческий фактор, на войне так бывает, а воюют зачастую не самые способные и умные люди, которые могли бы отдавать отчет цене ошибки...
Тут нужно выйти и честно сказать. Распространяя видео непонятного происхождения, якобы это ракета сама развернулась и упала, только хуже ситуация становиться.
Если что, в этом конфликте ни разу не за палестинцев.
Это косяк. А косяки нужно уметь признавать.
Можно пару ссылок подтверждающих это?