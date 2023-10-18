Израильский хавбек «Тоттенхэма» Соломон считает, что удар по больнице в секторе Газа нанесла палестинская группировка: «Убивают свой народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️»

Израильский хавбек «Тоттенхэма» обвинил ХАМАС в ударе по больнице в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

24-летний , родившийся в израильском городе Кфар-Сава, поделился в инстаграме постом израильского новостного сайта Mako, в котором говорилось о мощном взрыве, приведшем к гибели сотен людей в больнице.

Вместе с фотографией взрыва в посте было размещено заявление Армии обороны Израиля, в котором говорилось, что взрыв в больнице был вызван «неудачным запуском ракеты «Исламского джихада»*.

Под постом футболист сборной Израиля написал: «Убивают свой собственный народ и обвиняют Израиль 🤷‍♂️🤦‍♂️».

* – запрещенная в России террористическая организация.

Хабиб – об ударе по госпиталю в Газе: «Это геноцид. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился»

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