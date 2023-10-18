Экс-советник Федуна Камоцци: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль не соответствует уровню «Спартака».

«До меня доходят фольклорные высказывания об : кто-то говорит, что он гений, но не может работать, потому что нет спортивного директора, который его привел. Кто-то, что он хорош, но ему не везет, другие говорят, что судьи его ненавидят.

Но мне кажется что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля? Мой последний совет, который я дал «Спартаку», – это . Вот и все», – сказал бывший советник Леонида Федуна.

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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