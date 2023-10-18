Экс-советник Федуна Камоцци: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамар Николсон Франко Камоцци Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль не соответствует уровню «Спартака».

«До меня доходят фольклорные высказывания об Абаскале: кто-то говорит, что он гений, но не может работать, потому что нет спортивного директора, который его привел. Кто-то, что он хорош, но ему не везет, другие говорят, что судьи его ненавидят.

Но мне кажется что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля? Мой последний совет, который я дал «Спартаку», – это Паоло Ваноли. Вот и все», – сказал бывший советник Леонида Федуна.

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6 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Спартаку нужен более опытный специалист)
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обозначил бы всю клиентуру свою после советов Федуну, а дальше было бы понятно что к чему...
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Peter Parker
Да уж. Не представляю, как вообще журналисты дозвонились до такого важного и востребованного специалиста, как Камоцци, у него же столько дел. Только и делает, что уже третий раз за месяц говорит: Абаскаль - плохой, я и Ваноли - молодцы.
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Aleksandr Baskakov
Открытие сделал 😂😂😂
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interested
Абаскаль, или ещё кто,.. "Спартак" - это тренерский "проходной двор", пока не придёт "хозяин", век воли ему не видать.
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алекс голудин
Кто эту шляпу всю заказывает?
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