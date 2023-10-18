Где смотреть Манчестер Сити – Брайтон, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 21 октября
В субботу, 21 октября, сыграют Манчестер Сити и Брайтон в 9 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Брайтон
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Манчестер Сити – Брайтон
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