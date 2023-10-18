Где смотреть Манчестер Сити – Брайтон, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 21 октября

В субботу, 21 октября, сыграют Манчестер Сити и Брайтон в 9 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Манчестер Сити – Брайтон

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Манчестер Сити: все новости

Брайтон: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Манчестер Сити – Брайтон

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰