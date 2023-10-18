Манчестер Сити – Брайтон прогноз на матч 21 октября 2023, Английская Премьер-Лига

Прошли ещё пара туров отборочного цикла чемпионата Европы. Уже известно несколько его участников, но вопрос участия ряда сборных будет снят только в ноябре. А пока что мы возвращаемся к чемпионатам стран: действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» против дебютировавшего в этом сезоне в еврокубках «Брайтона». Сможет ли «Сити» вернуть прежний отрыв и обеспечить себе лидерство?

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Манчестер Сити

Сами подопечные Пепа Гвардиолы возвращаются из сборных в расположение клуба в разном настроении. С одной стороны, Жереми Доку дал «золотому поколению» Бельгии шанс сказать, наверное, последнее своё слово через год на Евро в Германии (и Кевин де Брюйне может надеяться, что летом Доменико Тедеско впишет его в заявочный лист). Его чувства разделяют Фил Фоден, Кайл Уокер и Джек Грилиш, которые после победы над Италией гарантировали англичанам участие в Евро. С другой стороны, по-человечески жалко Эрлинга Холанна и его земляков: прямой выход на чемпионат Европы для них уже невозможен даже с таким звёздным игроком. Поражение от Испании 0:1 означает, что только чудо в Лиге наций может помочь норвежцам впервые с 2000 года выбраться на турнир. Но сначала до этого надо добраться.

Ну а тем временем «Сити» начинает подготовку к следующему туру АПЛ, и ему надо подойти очень серьёзно. В пяти минувших играх он проиграл трижды, причём два раза подряд в АПЛ. Неожиданным был проигрыш «Вулвз» 1:2, но не меньшим потрясением стало поражение от Микеля Артеты и «Арсенала». «Канониры» не просто дали бой, но превзошли «Сити» по ударам в ворота и дожали противника в концовке благодаря голу Габриэля Мартинелли и передаче Кая Хавертца. «Сити» откатился на 3-е место (18 очков в 8 встречах), уступая по 2 очка «Арсеналу» и лидирующему «Тоттенхэму». Теперь Гвардиола должен в ближайшем туре побеждать «Брайтон» и надеяться на осечки лидеров: первая задача вполне решаема, если Пеп не повторит ошибки предыдущих встреч.

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Брайтон

Если говорить о том, чем запомнились игроки «Брайтона», то стоит обратить внимание на шотландца Билли Гилмора. Да, его сборная проиграла Испании 0:2, но те же испанцы отсекли от борьбы Норвегию, и «горцы» выходят на Евро-2024 со второго места напрямик! Норвежцам осталось сыграть один матч, а шотландцам провести две встречи, и разница в очках не позволяет норвежцам догнать «горцев». Ну а сам Гилмор отметился в товарищеском матче против Франции, который прошёл в Лилле: он не просто открыл счёт во встрече, но и забил свой первый гол за сборную Шотландии. Правда, в том эпизоде Гилмору повезло, поскольку сплоховал Эдуардо Камавинга, а затем французы забили четырежды, напомнив шотландцам, кто же всё-таки выше в классе и рейтинге ФИФА.

«Чайки» сейчас занимают 6-е место в АПЛ, деля по очкам его с «Виллой» (по 16 очков) и уступая ей по дополнительным показателям. Что касается пяти предыдущих встреч, то у «Брайтона» ещё хуже ситуация, поскольку он выиграл только один матч против «Борнмута» (3:1) в рамках АПЛ. Далее последовало избиение от «Астон Виллы» 1:6, которое лучше не вспоминать. Ну а затем «чайки» сыграли вничью с «Ливерпулем»: открыв счёт на 20-й минуте, они пропустили два гола от Салаха (один с пенальти), сравняв счёт усилиями Льюиса Данка только за 12 минут до конца основного времени второго тайма. Как и следовало ожидать, «Брайтон» старался прессинговать противника, делая ставку на персональную опеку. И хотя «Брайтон» в прессинге не преуспел, «Ливерпуль» также не извлёк всю выгоду из своего прессинга, что и привело к закономерной ничье 2:2. Теперь Роберто де Дзерби и его подопечным предстоит второй подряд поединок против титулованного соперника, и не факт, что им удастся снова показать содержательную игру.

Прогноз

Игра состоится 21 октября в 17:00 по московскому времени на «Этихаде». Поисковый запрос в Google вида «man city brighton» может выдать на первой же странице результатов ссылку на таблицу АПЛ и на результаты предыдущих встреч: как видим, у «Сити» в АПЛ картина похуже, чем у «Брайтона», из-за тех самых двух поражений подряд. И сразу же Google приводит оценку шансов команд в плане исхода: вероятность победы «горожан» оценивается как 68%, вероятность ничейного результата составляет 17%, ну а шансы «чаек» победить и нанести третье поражение подряд действующему чемпиону Англии составляют 15%. Что думают букмекеры по поводу исходов и не только? Насколько на самом деле велико преимущество «Сити»?

По сложившейся традиции, мы обращаемся к компании BetBoom за комментариями. И начнём с исходов. Коэффициент на победу «Сити» составляет 1.42, на ничью достигает отметки 5.46, а на победу «Брайтона» и вовсе даются «дьявольские» 6.66. Серьёзных отличий от того, что предлагает Google, вообще не представлено: возможно, что в канун матча коэффициент на «Брайтон» даже подрастёт. Ну а коэффициент двойных исходов 2.7 на победу «Брайтона» или ничью и вовсе подтверждает, что «чайки» являются явными аутсайдерами этой встречи (1.12 на то, что «Сити» возьмёт любые очки, 1.17 на то, что ничьи не будет).

Следующим пунктом станет тотал. Вот здесь предлагается тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.87 и больше 3.5 с коэффициентом 1.99. Конечно, звезда по имени Эрлинг повышает шансы на крупный тотал, но их гарантией вовсе не является (два предыдущих тура АПЛ это подтвердили). Скорее, высокий тотал может быть связан ещё и с тем, что «Брайтону» трудно будет взять и стереть из памяти «Виллу», которая разнесла его со счётом 1:6. Если же кто-то рассчитывает на более крупный тотал, можно поставить с коэффициентом 2.56 на тотал больше 4 (ну или меньше 4 за 1.54 для тех, кто предпочитает осторожно ставить, а не гусарить).

От общего тотала переходим к индивидуальному. От «Сити» BetBoom может ждать как минимум три гола (коэффициент 2.12 на индивидуальный тотал больше 2.5), так и максимум два гола (коэффициент 1.75 на индивидуальный тотал меньше 2.5). Две неудачи подряд в АПЛ плюс «привет» от «Ньюкасла» в Кубке лиги способствуют тому, что ожидания становятся уже более скромными. Но здесь у Гвардиолы будет ещё один шанс реабилитировать своих подопечных и отыграться. Что касается «Брайтона», то тотал больше 1 гола и меньше 1 гола оцениваются одинаковыми коэффициентами 1.91: конечно, дублем «чайки» отметились и в матче АПЛ с «Ливерпулем», и в поединке Лиги конференций против «Марселя», но против «Сити» от них точно такого ждать не стоит. Как минимум на гол они могут наиграть, но не более.

Далее мы упомянем форы на эту встречу. Даже с учётом недавних двух неудач «Сити» можно попробовать поставить на их выигрышную фору (-1.5) с коэффициентом 2.13. В принципе, это почти не отличается от их индивидуального тотала больше 2.5, который упоминался выше: если такая ставка сыграет, то победа 2:0 или 3:1 вполне может стать результатом выигрыша этой ставки. Можно поставить и на фору хозяев (-2) с кэфом 3.06, но только если «Брайтон» конкретно выдохнется и упустит нить своей игры. Фора (-1) с кэфом 1.68 будет поближе к реальности, но «Сити» наверняка постарается выиграть крупнее. Для «Брайтона» более-менее вероятным может быть результат в виде форы (+1) с кэфом 2.26. Если они смогут построить грамотно оборону, то могут оставить в третий раз подряд «Сити» без победы.

Ну и под конец немного дополнительных ставок. BetBoom ожидают голов по отдельности и от «Сити» (1.05 на их гол), и от «Брайтона» (1.45 на их гол): если же ставить на голы обеих команд, то на вопрос «Забьют ли обе?» скорее мы увидим ответ «да» (1.51), чем «нет» (2.62). Логично, что первый гол ждут в исполнении команды Гвардиолы (1.39), а не Де Дзерби (2.87), и он должен быть забит с игры, но не головой (1.41). На тот самый заветный «header» (то есть удар головой), с которого и должен открыться счёт, предлагается ставка с кэфом 5.8, а на первый гол с пенальти даётся 6.3. Ждать ли пенальти? Скорее нет (1.45), чем да (2.55), хотя «Брайтон» в предыдущей встрече в свои ворота пропустил с пенальти.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (за 1.99)

Здесь мы не будем обсуждать исход, поскольку всё в руках, ногах и головах подопечных Гвардиолы, а у Пепа есть возможности перенастроить состав на этот матч и не позволить «Арсеналу» и «Тоттенхэму» уйти в отрыв. Но хотелось бы, чтобы этот матч вышел зрелищным: «Сити» голами не радует, проиграв две встречи подряд. Надо это исправлять. Впрочем, и «Брайтону» надо постараться выдать хорошую игру, если после «Ливерпуля» и матчей сборных его игроки готовы к новым свершениям.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Брайтон

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