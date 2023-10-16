Отец израильского солдата обратился к Месси: «Мой сын Рон похищен ХАМАС в Газе, и я пытаюсь его вернуть. Сделай что можешь, твои слова способны сотворить чудо»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Палестины по футболу Интер Майами Футбол

Отец израильского солдата обратился к Лионелю Месси с просьбой о помощи.

«Мой сын Рон, израильский солдат с аргентинским гражданством, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС.

Я знаю, что ты получаешь, должно быть, тысячи запросов о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до тебя. Но, как отец, я делаю что могу, чтобы вернуть своего сына.

Я знаю, что пара твоих слов способна сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных ХАМАС.

Сделай что сможешь. Я надеюсь, мои слова дойдут до тебя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», – сказал Алекс Шерман.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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67 комментариев

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Jim Korbett
Если он солдат, то его взяли в плен, а не похитили, похищают школьниц.
+219
-19
+200
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Министерство Правды
Ответ Jim Korbett
Если он солдат, то его взяли в плен, а не похитили, похищают школьниц.
Станислав Саламыч, вечер добрый!
+136
-13
+123
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Зизуха
Лео, закончи войну в Украине, твои слова творят чудо
+125
-17
+108
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Константин Эсперов
Твой сын солдат , или ты не знал ,что солдат берут в плен ?
+65
-10
+55
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Блуждающий странник
Эта ветка идеальна для спортс. Приплели политику и Месси в одну тему, ещё и плацдарм для шуток про Рона. Тут будет горячо)
+49
-1
+48
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Taddy Brain
Ответ Константин Эсперов
Твой сын солдат , или ты не знал ,что солдат берут в плен ?
Они думали, что смогут безнаказанно убивать мирных жителей в секторе Газа
+79
-36
+43
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Фанат спорта01
Рон🤔?
+36
-2
+34
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deadjoker
Израильский солдат пошел на территорию врага и там пропал. В целом выглядит нормально для боевых действий. Месси то тут причем?
+45
-18
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Максим Черкашин
Ответ Министерство Правды
Станислав Саламыч, вечер добрый!
Во-первых я вас приветствую.;))))
+16
-2
+14
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Фанат спорта01
Рон🤔?
Перлман.
+13
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КристинаИнстаграммовна
Месси: Рон вернись!
+11
-3
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#SharkTeam
Если солдат, то без вариантов
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Геннадий Тёкин
А что израильский солдат делал в Газе?
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Геннадий Тёкин
Ответ alexmixer9
Комментарий удален модератором
"Удары Израиля по территории сектора Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделали в независимой международной комиссии ООН".
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Пора снимать новый фильм : Спасти рядового Рона.. Вместо Стивена Спилберга режиссёр теперь Лео Месси. Этого Рона ещё можно спасти..
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Audi
Криштиану: "Лео, со мной все в порядке, это мошенники! "
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Mbest77
Ответ Блуждающий странник
Эта ветка идеальна для спортс. Приплели политику и Месси в одну тему, ещё и плацдарм для шуток про Рона. Тут будет горячо)
Остаётся только, чтобы палестинец обратился к Кришу )
Криш играет у арабов, которые за палестинцев, а Месси в США, которые поддерживают Израиль
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achrustalev
А Месси-то тут при чем? Он же вроде футболист, а не политик, который может повлиять на ход военного конфликта. Да и далеко не все политики могут.
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Кокич
Месси он такой. И 5000 человек 5-ю хлебами накормит, и по воде пройдёт, как по суху, и слепоглухонемого исцелит.
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А. Мостовой
Прости дядя Месси Рону не поможет
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Dark.Babysitter
Мог бы ещё по поводу Рона обратиться к другому Рону.
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riverman1980
Ответ Зизуха
Лео, закончи войну в Украине, твои слова творят чудо
На Украине.
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МТБ
Вот так людям и промывают мозг рекламой.
Месси это всего лишь футболист. Глобально он никто. А из него вылепили чуть-ли не бога.
Он ничего тут не может.
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Pertinax Gandi
Отца можно понять, любой отец сделает всё для сына. Хотя такая просьба со стороны выглядит конечно несколько карикатурно.
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Makhasamatman Buch
То есть как убивать палестинцев, он израильский солдат, а как взяли в плен, так сразу гражданин Аргентины, удобно чего уж тут
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