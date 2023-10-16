Отец израильского солдата обратился к Месси: «Мой сын Рон похищен ХАМАС в Газе, и я пытаюсь его вернуть. Сделай что можешь, твои слова способны сотворить чудо»
Отец израильского солдата обратился к Лионелю Месси с просьбой о помощи.
«Мой сын Рон, израильский солдат с аргентинским гражданством, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС.
Я знаю, что ты получаешь, должно быть, тысячи запросов о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до тебя. Но, как отец, я делаю что могу, чтобы вернуть своего сына.
Я знаю, что пара твоих слов способна сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных ХАМАС.
Сделай что сможешь. Я надеюсь, мои слова дойдут до тебя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», – сказал Алекс Шерман.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
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Криш играет у арабов, которые за палестинцев, а Месси в США, которые поддерживают Израиль
Месси это всего лишь футболист. Глобально он никто. А из него вылепили чуть-ли не бога.
Он ничего тут не может.