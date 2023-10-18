Гершкович предложил стимулировать сборную России материально: «Переходить в отпускной режим — губительно для команды и для нашего будущего»

Теги Сборная России по футболу Михаил Гершкович товарищеские матчи (сборные) деньги Футбол

Михаил Гершкович рассказал, как мотивировать сборную России в товарищеских играх.

«Порох нужно держать сухим. Сборная должна быть постоянно боеспособным коллективом, где главное слово — коллектив. Могут меняться люди, но не атмосфера, внутренний распорядок, настрой. Команда обязана находиться в высоком тонусе хотя бы для преемственности духа, идеологии, философии.

Скажут нам, что через год возвращают на международную арену, — этого времени не хватит, чтобы сцементировать сборную. Готовность необходима всегда, только так мы не утратим психологию, мотивацию и уровень мастерства.

Вероятно, РФС стоит подумать, как поддерживать эти моменты, в том числе с помощью материальных факторов. В любом случае, переходить в отпускной режим — губительно для команды и для нашего футбольного будущего», — сказал член исполкома РФС.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Беременный малыш
Этому лишь бы лавандос подавай🤦🏻‍♂️
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Непристойное предложение
ну да, они ж мало получают... логика...
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Советник_042
Походу такие вот и голосуют за медведей на выборах
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Simplicissimus
Как сюда вставить мем с девочкой и тонущим пацаном в басике?
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Новый тренер ФК Спартак
дайте им еще денег говорит он)))) им надо платить как работникам цирка(циркачам), т.к. работа таже а в цирке так много платить не должны
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Новый тренер ФК Спартак
Только деньги сцементируют коллектив , поддержит философию , идеологию ! Только деньги!
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Demedieu
Самое страшно, что к нему прислушаются и создадут такой орган, который будет аккумулировать деньги для сборной
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