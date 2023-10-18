Михаил Гершкович рассказал, как мотивировать сборную России в товарищеских играх.

«Порох нужно держать сухим. Сборная должна быть постоянно боеспособным коллективом, где главное слово — коллектив. Могут меняться люди, но не атмосфера, внутренний распорядок, настрой. Команда обязана находиться в высоком тонусе хотя бы для преемственности духа, идеологии, философии.

Скажут нам, что через год возвращают на международную арену, — этого времени не хватит, чтобы сцементировать сборную. Готовность необходима всегда, только так мы не утратим психологию, мотивацию и уровень мастерства.

Вероятно, РФС стоит подумать, как поддерживать эти моменты, в том числе с помощью материальных факторов. В любом случае, переходить в отпускной режим — губительно для команды и для нашего футбольного будущего», — сказал член исполкома РФС.

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