«Ивич откажет «Спартаку», если будет предложение. Это мое мнение». Хавбек «Краснодара» Кривцов о тренере

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов не верит, что Владимир Ивич уйдет в «Спартак» из «Краснодара».

– «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

– Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется.

Это мое мнение – не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи – больше для прессы.

– Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» – отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

– Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара».

За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи – и то мы забрались на четвертое место, – сказал хавбек «Краснодара».

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10 комментариев

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kilo_gilo
ну Ивич вроде не похож на слабоумного,чтобы нынешний Краснодар менять на нечто аморфное и бесформенное, чем сейчас является нынешний Спартак
+18
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ApXuMaHqPuT
По мне, глупо задавать такие вопросы игроку «Краснодара» 😐
+7
-1
+6
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Ызяя
был такой анекдот про пох.....(пофигистов)
на конкурсе по...фигистов победил главный по...фигист. У него берут интервью
- А как вы относитесь к женщинам?
- поФиг мне на женщин
- А как вы относитесь к славе?
- пофФг мне ваша слава
- А как вы относитесь к деньгам ?
- ну понимаете, деньги....
- ААаааа !!! тут у вас неувязочка
- поФиг мне ваша неувязочка

К чему я это ..? ах да - за деньги можно и Маура с Пепом купить, дело лишь в количестве денег.
Поэтому вопрос - сможет ли Спартак предложить достаточную сумму? Скорей всего нет. Сегодняшний Спартак и его руководство понимает , что борьба за 3-6 место не требует таких затрат, а выше спартаку все равно не прыгнуть.
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Beast
Ивич к нам не поедет
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Akhor100
Второй вопрос ярко иллюстрирует насколько вся эта тема притянута за уши и раздута журналистами, просто абсурд
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Machine Head
Надо доработать сезон в Краснодаре в любом понимании: с точки зрения профессиональной этики и общечеловеческой порядочности. И по возможности выиграть чемпионат. Все для этого есть : заряженности игроков и уже достигнутый результат , который необходимо продолжать.
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Ринат Якупов
Не потянет он Спартак.
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Артур Межаков
А кто его позовёт???
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