«Ивич откажет «Спартаку», если будет предложение. Это мое мнение». Хавбек «Краснодара» Кривцов о тренере

Никита Кривцов не верит, что Владимир Ивич уйдет в «Спартак» из «Краснодара».

– «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести по ходу сезона. Это напрягает?

– Думаю, даже если « » сделает предложение нашему тренеру, то он откажется.

Это мое мнение – не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи – больше для прессы.

– Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» – отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

– Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара».

За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи – и то мы забрались на четвертое место, – сказал хавбек « ».

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