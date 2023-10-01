Новгородский «Электрон» опубликовал видео с Нани и Марио Балотелли.

На данный момент «Электрон» занимает последнее место в своей группе лиги Б. Клуб из Великого Новгорода находится в тяжелом финансовом положении.

В телеграм-канале «Электрона» был опубликован видеоролик, в котором футболисты по очереди произносят лозунг: «Электрон», живи!» Среди снявшихся в ролике – экс-игрок « » , выступающий за Адана Демирспор», и бывший нападающий «Манчестер Сити» , также играющий за турецкий клуб.

Российский клуб также поддержали экс-игрок ЦСКА Виктор Васин, полузащитник сборной Азербайджана Алексей Исаев и вратарь «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев.

Позднее новгородский клуб заявил, что ролик подлинный.

«Это не нейросети», – ответила пресс-служба клуба на комментарий одного из подписчиков группы « » во «ВКонтакте».

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