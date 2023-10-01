Нани, Балотелли и Васин записали видео в поддержку «Электрона» из Второй лиги: «Электрон», живи!»
Новгородский «Электрон» опубликовал видео с Нани и Марио Балотелли.
На данный момент «Электрон» занимает последнее место в своей группе Второй лиги Б. Клуб из Великого Новгорода находится в тяжелом финансовом положении.
В телеграм-канале «Электрона» был опубликован видеоролик, в котором футболисты по очереди произносят лозунг: «Электрон», живи!» Среди снявшихся в ролике – экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани, выступающий за Адана Демирспор», и бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли, также играющий за турецкий клуб.
Российский клуб также поддержали экс-игрок ЦСКА Виктор Васин, полузащитник сборной Азербайджана Алексей Исаев и вратарь «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев.
Позднее новгородский клуб заявил, что ролик подлинный.
«Это не нейросети», – ответила пресс-служба клуба на комментарий одного из подписчиков группы «Электрона» во «ВКонтакте».
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