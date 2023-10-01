Нани, Балотелли и Васин записали видео в поддержку «Электрона» из Второй лиги: «Электрон», живи!»

Теги Виктор Васин Нани премьер-лига Россия высшая лига Турция Вторая лига Б Марио Балотелли Адана Демирспор Алексей Исаев соцсети Шахруддин Магомедалиев Электрон Футбол

Новгородский «Электрон» опубликовал видео с Нани и Марио Балотелли.

На данный момент «Электрон» занимает последнее место в своей группе Второй лиги Б. Клуб из Великого Новгорода находится в тяжелом финансовом положении.

В телеграм-канале «Электрона» был опубликован видеоролик, в котором футболисты по очереди произносят лозунг: «Электрон», живи!» Среди снявшихся в ролике – экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани, выступающий за Адана Демирспор», и бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли, также играющий за турецкий клуб.

Российский клуб также поддержали экс-игрок ЦСКА Виктор Васин, полузащитник сборной Азербайджана Алексей Исаев и вратарь «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев.

 

Позднее новгородский клуб заявил, что ролик подлинный.

«Это не нейросети», – ответила пресс-служба клуба на комментарий одного из подписчиков группы «Электрона» во «ВКонтакте».

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14 комментариев

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Jenqa123
То чувство, когда Нани и Балотелли узнали о существовании Электрона раньше, чем мы
+44
0
+44
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Bring Me The Horizon
В фильме «какого хрена здесь делает Васин?»
+24
0
+24
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Free Artist
Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джек Николсон...
+14
0
+14
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Леван Мкртчян
Электрон не идёт на последнем месте, а просто ,временно , расположился на последней орбитали
+5
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Иван Петров
Ответ Free Artist
Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джек Николсон...
Виктор Васин
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Jenqa123
То чувство, когда Нани и Балотелли узнали о существовании Электрона раньше, чем мы
Причем в обоих смыслах
+4
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+4
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ТрактоПоктер
Жалко что не Вася Васин)
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Илья Сутурин
что блеать
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йухан
Ответ ТрактоПоктер
Жалко что не Вася Васин)
Василий - мастер слова очень сильный)
+1
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Interest1
>> «Это не нейросети», – ответила пресс-служба клуба.

Киборги заполонили...
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Pok_Toholo
Ответ Free Artist
Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джек Николсон...
и Роберт Паттисон
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Леван Мкртчян
Ответ Free Artist
Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джек Николсон...
Тут , скорее, ....Альберт Эйнштейн, Никола Тесла и Нильс Бор....
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stason79
Ответ Free Artist
Аль Пачино, Роберт де Ниро, Джек Николсон...
Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне ... и другие актеры
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ТрактоПоктер
Ответ йухан
Василий - мастер слова очень сильный)
Ещё и рыцарь джедай)
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