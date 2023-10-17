Карпин о решении ЭСК по голу «Краснодара» «Ростову»: «Угадал ответ, как оказалось🤦🏼‍♂️🥵»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Краснодар видеоповторы ЭСК РФС Футбол

Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК по голу «Краснодара».

Сегодня экспертно-судейская комиссия объявила, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 95-й минуте, поскольку сделавший ассист Сергей Волков был вне игры.

При этом было отмечено, что «ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований».

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК🤦🏼‍♂️🥵», – написал главный тренер «Ростова».

Ранее Карпин обратил внимание на возможный офсайд в этой игре и задался вопросом, не будет ли ответ экспертно-судейской комиссии аналогичен тому, что был дан в случае с голом «Краснодара» «Уралу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Удар Кержакова
Что там по Кении?
Ничья, 2-2.
+16
-2
+14
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андрэ
боковой конечно в шары долбится
+8
-1
+7
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Денис Гончаров
Ответ андрэ
боковой конечно в шары долбится
У меня больше вопросов даже к ВАР, окей у вас нет линий. Но по моему тут и без них очевидно. Ленивые непрофессиональные идиоты.
+3
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Levais
А про 15 пенальти для Ростова в прошлом сезоне он ничего не угадал? Или как просто внаглую убивали Урал ничего не угадывается?
+10
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Spaten
Хрустальную Сову!
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Hitgoe Himgob
Ну Валера тренер сборной, блатной. Ему РФС просто сразу линию нарисовал.
Там и без нарисованной линии всё прекрасно видно.
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charly_54
Ответ Hitgoe Himgob
Ну Валера тренер сборной, блатной. Ему РФС просто сразу линию нарисовал.
А толку?! Очки же потеряли
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analogia
Ответ Levais
А про 15 пенальти для Ростова в прошлом сезоне он ничего не угадал? Или как просто внаглую убивали Урал ничего не угадывается?
Это как вообще связано с тем, что Ростову засчитали несправедливый гол ? По вашей логике, если в прошлом сезоне ошибались в сторону Ростова, тогда в этом сезоне позволительно ошибаться в пользу их соперников и им нужно об этом молчать ? У вас все хорошо ?
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Direct free kick
Ответ </c/>
позорно вытянули Краснодар...впрочем последние 5 лет чемпион всегда был с такими победами...
А сколько раз позорно тянули ростов, включая игры против Спартака?
+1
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Катя_СПб
Ответ </c/>
позорно вытянули Краснодар...впрочем последние 5 лет чемпион всегда был с такими победами...
Да, целых 33 очка Спартака судейки лишили.
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