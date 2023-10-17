Карпин о решении ЭСК по голу «Краснодара» «Ростову»: «Угадал ответ, как оказалось🤦🏼‍♂️🥵»

Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК по голу «Краснодара».

Сегодня экспертно-судейская комиссия объявила, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 95-й минуте, поскольку сделавший ассист Сергей Волков был вне игры.

При этом было отмечено, что «ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований».

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК🤦🏼‍♂️🥵», – написал главный тренер « ».

Ранее Карпин обратил внимание на возможный офсайд в этой игре и задался вопросом, не будет ли ответ экспертно-судейской комиссии аналогичен тому, что был дан в случае с голом « » «Уралу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию