Карпин о решении ЭСК по голу «Краснодара» «Ростову»: «Угадал ответ, как оказалось🤦🏼♂️🥵»
Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК по голу «Краснодара».
Сегодня экспертно-судейская комиссия объявила, что судья Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 95-й минуте, поскольку сделавший ассист Сергей Волков был вне игры.
При этом было отмечено, что «ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований».
«Как оказалось, угадал ответ ЭСК🤦🏼♂️🥵», – написал главный тренер «Ростова».
Ранее Карпин обратил внимание на возможный офсайд в этой игре и задался вопросом, не будет ли ответ экспертно-судейской комиссии аналогичен тому, что был дан в случае с голом «Краснодара» «Уралу».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
20 комментариев