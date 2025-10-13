  • Спортс
1

У Феррана перенапряжение мышц задней поверхности бедра. Форвард «Барсы» травмировался в сборной

Ферран Торрес избежал серьезной травмы.

Нападающий «Барселоны» из-за мышечных проблем был выведен из состава сборной Испании перед матчем квалификации ЧМ-2026 против команды Болгарии.

Каталонский клуб сообщил, что у футболиста выявлено перенапряжение мышц задней поверхности бедра левой ноги.

Ферран Торрес будет следовать определенному плану восстановления. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 передачу в 8 матчах Ла Лиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Барселоны»
