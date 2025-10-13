У Феррана перенапряжение мышц задней поверхности бедра. Форвард «Барсы» травмировался в сборной
Ферран Торрес избежал серьезной травмы.
Нападающий «Барселоны» из-за мышечных проблем был выведен из состава сборной Испании перед матчем квалификации ЧМ-2026 против команды Болгарии.
Каталонский клуб сообщил, что у футболиста выявлено перенапряжение мышц задней поверхности бедра левой ноги.
Ферран Торрес будет следовать определенному плану восстановления. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 передачу в 8 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости