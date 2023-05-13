Игроки «Осасуны» устроили коридор почета для Матеу Лаоса. Он проводит последний сезон в качестве главного судьи

Теги Осасуна Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Футбол

Игроки «Осасуны» организовали коридор почета для Антонио Матеу Лаоса.

Команда из Памплоны обыграла «Альмерию» в 34-м туре Ла Лиги (3:1). Матеу Лаос был главным арбитром этого матча. 

После завершения игры футболисты «Осасуны» выстроились в коридор почета для 46-летнего судьи. Ранее стало известно, что со следующего сезона Матеу Лаос не будет работать главным арбитром. 

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12 комментариев

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Игорь Климов
Наконец-то этот рефери покинет судейство, отличная новость!
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Tristan...
Заслужил попасть в королевский зал славы кабинетной истории нашего Реала. Мадридист до мозга костей. Отработал на ура.

ПС - болельщик Реала...
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Skamar
а должны были игроки Барселоны ))
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Дворец культуры Центральный
Ответ vladosthebest
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постоянный*
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Леван Мкртчян
Ответ Штаны Габора Кирая
Легенда аргентинской сборной. Надеюсь у Ленки совесть есть и она хотя бы медальку подарила ему.
Ого. Легенда отсудившая один матч сборной Аргентины на ЧМ, в котором все решилось в серии пенальти и посадившая полсостава аргов на жёлтые карточки?
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Спартак Уокер
Респект игрокам
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Бухгалтер2021
судья конечно начудил
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Алекс Самойлов
вот как надо прощаться с легендой . хотя реал со всеми своими легендами так прощаемся
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vladosthebest
Ответ Burel
очередная легенда реала
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Верховный Лорд
Ответ vladosthebest
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До ригобера, гуру и барсомании далеко, но ребенок старается)
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Burel
Ответ Игорь Климов
Наконец-то этот рефери покинет судейство, отличная новость!
Звезду королевского клуба проводили достойно
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