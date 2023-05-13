Игроки «Осасуны» устроили коридор почета для Матеу Лаоса. Он проводит последний сезон в качестве главного судьи
Игроки «Осасуны» организовали коридор почета для Антонио Матеу Лаоса.
Команда из Памплоны обыграла «Альмерию» в 34-м туре Ла Лиги (3:1). Матеу Лаос был главным арбитром этого матча.
После завершения игры футболисты «Осасуны» выстроились в коридор почета для 46-летнего судьи. Ранее стало известно, что со следующего сезона Матеу Лаос не будет работать главным арбитром.
ПС - болельщик Реала...