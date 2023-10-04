Матеу Лаос: «Месси очень плохо вел себя на ЧМ-2022, это был позор. Празднование с руками у ушей с Нидерландами – провокация»

Матеу Лаос рассказал о неуважительном поведении Лионеля Месси на ЧМ-2022.

судил матч между сборными и Нидерландов (2:2, по пен. 4:3) на стадии 1/4 финала турнира.

В ходе того матча Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с Ваутом Вегорстом, сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»

«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор.

Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей завелись. Это была провокация», – сказал бывший футбольный арбитр.

Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline