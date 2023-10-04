Матеу Лаос: «Месси очень плохо вел себя на ЧМ-2022, это был позор. Празднование с руками у ушей с Нидерландами – провокация»
Матеу Лаос рассказал о неуважительном поведении Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Лаос судил матч между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пен. 4:3) на стадии 1/4 финала турнира.
В ходе того матча Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с Ваутом Вегорстом, сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»
«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор.
Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», – сказал бывший футбольный арбитр.
Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»
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А так же ответ за Рикельме, поэтому Лео и отпраздновал как Рикельме.
Это тот случай, что главное победа. Арги по игре было лучше любой сборной на турнире и забрали то, что им причитается.
Ах да, ещё люди, которые раньше орали "Лео - не лидер, команда без стержня!" и теперь кричат "Лео - грубиян", когда патологический интроверт для Победы врубил Диего-стиль (разве что без рук) - это одни и те же люди. Часто у них горит с 18.12.23 не переставая. Действительно, Лео совершил великое трудовое, скилловое и ментальное чудо для своей команды. Очередное.
И это нужно лишь принять.
Францию в финале Аргентина просто смела и до 70 минуты французы почти не высовывались со своей половины. Франция нанесла первый удар по воротам в на 68-й минуте )))))
Бред пишите вы.
Не защищаю аргов, но нужно обьективно смотреть. А то получается ни с того ни с сего арги уши стали показывать.
https://m.youtube.com/watch?v=5VGAznPd4qs&list=LL&index=1&pp=gAQBiAQB
И на поле, и вне футбола. И ничего. Критика не помешала ему оставаться футбольным божеством. Месси ГОАТ!
Подобное сравним тем что показал Месси???
Один показал пах и типо шпили, а другой просто поставил руки на уши.
Или это одно и тоже???
По вашей же теории не должен Лаос гавкать на хозяина, что ему заплатил)
Арги чемпионы по праву, лучшая команда на турнире.
Ну и, Лаос кроме этого известен любителям испанского футбола как порой невменяемый, не соответствующий квалификации арбитр, матчи с ним превращались в цирк сколько я его знаю
Так что чья бы корова мычала