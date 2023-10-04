Матеу Лаос: «Месси очень плохо вел себя на ЧМ-2022, это был позор. Празднование с руками у ушей с Нидерландами – провокация»

Теги сборная Нидерландов по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Интер Майами Футбол

Матеу Лаос рассказал о неуважительном поведении Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Лаос судил матч между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пен. 4:3) на стадии 1/4 финала турнира.

В ходе того матча Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с Ваутом Вегорстом, сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»

«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор.

Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», – сказал бывший футбольный арбитр.

Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Это был ответ на провокации Ван Гала перед матчем.
А так же ответ за Рикельме, поэтому Лео и отпраздновал как Рикельме.
+152
-53
+99
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aram Avanesian
кто бы говорил про позор , всю карьеру Лаоса можно одним словом назвать позор
+99
-16
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Это была классическая Аргентина. Дерзкая и грубоватая. Возможно именно такой игры на грани не хватало до этого. Месси будто к 36 годам понял, как надо быть аргентинцем)))

Это тот случай, что главное победа. Арги по игре было лучше любой сборной на турнире и забрали то, что им причитается.
+86
-19
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Ответ Ахмед Фяпинский
Комментарий скрыт
Почему на поле нельзя выяснить отношения? Можете мне объяснить?
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Кастуев
Мне казалось, уже все слышали, что Ван Гал говорил перед матчем и как Вегорст провоцировал аргов во время игры. Лаос отсудил так себе, много раз топил команды Месси и раньше (ещё один карманный судейка, очевидно), а теперь закончил карьеру не в последнюю очередь благодаря своему поведению во время матча Аргентина-Нидерланды.
Ах да, ещё люди, которые раньше орали "Лео - не лидер, команда без стержня!" и теперь кричат "Лео - грубиян", когда патологический интроверт для Победы врубил Диего-стиль (разве что без рук) - это одни и те же люди. Часто у них горит с 18.12.23 не переставая. Действительно, Лео совершил великое трудовое, скилловое и ментальное чудо для своей команды. Очередное.
И это нужно лишь принять.
+44
-13
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
Англичан даже обсуждать скучно, это вечные неудачники. На ЧМ у них не было кроме французов сильных соперников, от первого сильного они отлетели.

Францию в финале Аргентина просто смела и до 70 минуты французы почти не высовывались со своей половины. Франция нанесла первый удар по воротам в на 68-й минуте )))))

Бред пишите вы.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
То ли дело самовлюблённая Камбоджа, заливавшаяся трелями свистка, но трусливо скачущая за километр от каждой стычки, из-за чего на поле чуть бойня не началась. Хотя, с другой стороны, благодаря этому получили топ-2 триллер того ЧМ (на первом месте финал, конечно)🤓
+33
-10
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Андрей Кастуев
Мне казалось, уже все слышали, что Ван Гал говорил перед матчем и как Вегорст провоцировал аргов во время игры. Лаос отсудил так себе, много раз топил команды Месси и раньше (ещё один карманный судейка, очевидно), а теперь закончил карьеру не в последнюю очередь благодаря своему поведению во время матча Аргентина-Нидерланды. Ах да, ещё люди, которые раньше орали "Лео - не лидер, команда без стержня!" и теперь кричат "Лео - грубиян", когда патологический интроверт для Победы врубил Диего-стиль (разве что без рук) - это одни и те же люди. Часто у них горит с 18.12.23 не переставая. Действительно, Лео совершил великое трудовое, скилловое и ментальное чудо для своей команды. Очередное. И это нужно лишь принять.
Да, лет 15 Месси попрекали за тихушность и неспособность «вылезти из раковины», а тут, видите ли, дал немножко Марадоны вместе с аутентичной аргентинской бандой и тут же полилось ханжество по трубам. Дескать, невозможно попивать Бордо 1969-го года, глядя на такое варварство, и мизинчик сковало судорогой от ужаса, не оттопырить теперь🤓
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Audi
вот например, Лаутаро идет бить и эти как шакалы налетели.
Не защищаю аргов, но нужно обьективно смотреть. А то получается ни с того ни с сего арги уши стали показывать.

https://m.youtube.com/watch?v=5VGAznPd4qs&list=LL&index=1&pp=gAQBiAQB
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Audi
т.е. когда шла серия пенальти он не видел как в открытую голландцы провоцировали игроков аргентины? Причем не какими то выкриками они просто лицо в лицо подходили. И реакция аргов с ушами была именно на это.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ Ахмед Фяпинский
Комментарий скрыт
Он как лидер показал свой характер. Ааа стоп , во время матча показывает только 1 футболист характер, остальные это другое да.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безымянный болельщик
Марадона всю жизнь себя вел «плохо»)
И на поле, и вне футбола. И ничего. Критика не помешала ему оставаться футбольным божеством. Месси ГОАТ!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ ddddan 2
Комментарий скрыт
Напомни что показал Рюналду Семеоне????))))
Подобное сравним тем что показал Месси???
Один показал пах и типо шпили, а другой просто поставил руки на уши.
Или это одно и тоже???
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Так его же вроди бы купили, как и всю сборную Голландии, ну так теориями заговоров фанаты недоразумения из аль насры свою боль невелируют от 18.12.2022.
По вашей же теории не должен Лаос гавкать на хозяина, что ему заплатил)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Гражданин Мира
Ответ Ахмед Фяпинский
Комментарий скрыт
Так и Месси после матча говарил такого Вегоросту
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Папичслав
Не пойму хейтеров, до этого ЧМ, все говорили о Месси как о тряпке, который не годиться для роли капитана, т.к он замкнутный и не можешь выдавить из себя эмоции, а тут начал показывать характер и агрессию спортивную, теперь налетели на него
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arok
У лаоса вся карьера судьи позор
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stoudemire
ничего криминального Месси не делал, просто все привыкли к нему скромному и замкнутому на поле, а тут он играл дерзко. Факи не показывал, в драки не лез, не обзывал чью-то сестру или мать, в задницу пальцы сопернику не пихал. Ну наехал на ЛВГ и Давидса и что с того? ЛВГ много чего наговорил перед матчем. Ну а поведение голландцев в матче было настоящей провокацией.
Арги чемпионы по праву, лучшая команда на турнире.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Audi
вот например, Лаутаро идет бить и эти как шакалы налетели. Не защищаю аргов, но нужно обьективно смотреть. А то получается ни с того ни с сего арги уши стали показывать. https://m.youtube.com/watch?v=5VGAznPd4qs&list=LL&index=1&pp=gAQBiAQB
Там ещё Нопперт лез перед ударом к Лаутаро, но тот здорово его пришугнул в ответку. И вообще, несмотря на не лучшую физическую форму, был в ментальном порядке, как и вся сборная. Даже Дибала вышел выгрызать в финале все те минуты, что ему выдали.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анвар Масимов
Ответ Aram Avanesian
кто бы говорил про позор , всю карьеру Лаоса можно одним словом назвать позор
завязывай , он легенда Мадрида
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Л
Ответ Hi Hi
Насколько же ты обижен на тот факт, что Роналду делит с Месси лучшего игрока в истории, что уже больше полугода строчишь в комментариях про эту дату, попутно пытаясь унизить Рона? Я прекрасно знаю тебя, и я знаю что ты сейчас опять начнешь писать про "ЧМ это определяющий фактор величия" и тому подобное, а если я упомяну Пеле с 3 ЧМ который по твоей логике в 3 раза лучше Месси, то ты сразу же проигноришь меня
С Месси лучшего игрока роналду уж точно не делит, он позади Лео во всех компонентах игры в футбол
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Л
Ответ Oleg_MC
кулес даже при таких обстоятельствах будут облизывать провокатора мессе хотя с позором выгоняли его из клуба называя балластом
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите" (с)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
был хорошим пареньком чемп мира не давался.стал плохим дался....и пусть Лаос идёт в Лаос
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Книголюб
Ответ Dima Demchenko
И это про судейский комитет Переса мне говорит фанат Коррупцселоны? СТОП ,а разве не Барселона заплатила 7 миллионов евро вице президенту судей (нейгреры) от 2001 года до 2018? И перестала она платить как раз после того, как нейгрера ушел🤣 Вы бы лучше молчали про судей, если речь идёт о Реале😭🤦🏻‍♂️ Не позорьтесь лучше🤣🤣🤣🤣
это говорит фанат Реал Вардрида?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Матеу Лаос позорно отсудил эту игру и логичным образом до судейства на турнире более не допускался
Ну и, Лаос кроме этого известен любителям испанского футбола как порой невменяемый, не соответствующий квалификации арбитр, матчи с ним превращались в цирк сколько я его знаю
Так что чья бы корова мычала
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий