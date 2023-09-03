Лаос может возглавить RFEF в случае отставки Рубиалеса. Экс-судью «мотивирует возможность менять футбол»
Антонио Матеу Лаос может сменить Луиса Рубиалеса на посту президента RFEF.
По данным Marca, в случае отставки действующего главы Королевской испанской футбольной федерации бывший судья готов занять его место.
Лаос считается одним из ведущих претендентов и, как утверждается, пользуется доверием многих людей, имеющих отношение к принятию решений по руководству.
Отмечается, что Лаоса «мотивирует возможность менять футбол», а место во главе RFEF подходит для этого лучше всего.
Коридор почета для судьи Матео Лаоса 👏 Это его последний сезон в Ла Лиге
Неизвестный Матеу Лаос: начал судить после смерти отца, читал все про игроков и слушал Coldplay перед матчами
Дело против Рубиалеса открыл Спортивный трибунал Испании. Для его отстранения этого недостаточно, хотя министр спорта Испании просит об этом
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
12 комментариев