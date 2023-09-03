Лаос может возглавить RFEF в случае отставки Рубиалеса. Экс-судью «мотивирует возможность менять футбол»

Теги Луис Рубиалес Федерация футбола Испании Антонио Матеу Лаос Футбол

Антонио Матеу Лаос может сменить Луиса Рубиалеса на посту президента RFEF.

По данным Marca, в случае отставки действующего главы Королевской испанской футбольной федерации бывший судья готов занять его место.

Лаос считается одним из ведущих претендентов и, как утверждается, пользуется доверием многих людей, имеющих отношение к принятию решений по руководству.

Отмечается, что Лаоса «мотивирует возможность менять футбол», а место во главе RFEF подходит для этого лучше всего.

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12 комментариев

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Tristan...
Казалось, что чемпионат Испании достиг дна, но снизу постучался Лаос...
+38
-4
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Schiaff1no
Цирку нужен руководитель
+30
-1
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Overkiller
Ответ Tristan...
Казалось, что чемпионат Испании достиг дна, но снизу постучался Лаос...
За ЛаЛигу отдельный специальный шут отвечает - Тебас.
+10
-1
+9
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Абдулов Алексей
Может хватит уже "менять" футбол. Оставьте его в покое.
+6
0
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kaka10
Лаос своим неадекватным судейством любил менять футбол. Решил теперь в другой роли себя попробовать
+5
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Леван Мкртчян
Нельзя ставить его, Лаос рифмуется с " в засос", а это прямое покушение на свободу и оскорбления чувств футболисток
+4
-2
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Yuriy Chistyakov
Этот лысый ещё хуже того лысого
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Ночной кошмар Логинова
А Рубиалес возглавит федерацию футбола Лаоса
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arajanarm
А что нужно, чтобы Рубиалес остался
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