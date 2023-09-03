Антонио Матеу Лаос может сменить Луиса Рубиалеса на посту президента RFEF.

По данным Marca, в случае отставки действующего главы Королевской испанской футбольной федерации бывший судья готов занять его место.

Лаос считается одним из ведущих претендентов и, как утверждается, пользуется доверием многих людей, имеющих отношение к принятию решений по руководству.

Отмечается, что Лаоса «мотивирует возможность менять футбол», а место во главе RFEF подходит для этого лучше всего.

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