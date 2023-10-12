«Сити» готов отпустить Филлипса в аренду. Хавбек интересен «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«Бавария» может арендовать Кэлвина Филлипса.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити». 

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Филлипс находится в шорт-листе «Баварии», как и опорник «Фулхэма» Жоау Пальинья. Англичанин недоволен своим положением в «Сити» – в текущем сезоне АПЛ он провел на поле всего 70 минут.  «Горожане» готовы отпустить игрока в аренду. 

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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5 комментариев

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Эксперимент
Думаю Филипс топ игрок, просто в системе Гвардиолы не получилось адаптироваться, но в других может играть на хорошем уровне.
+7
-1
+6
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avcgloronalduMU
Бавария не тупит на рынке
+4
0
+4
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Артур Иванов
И гвардиолу 4 номер
+1
0
+1
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