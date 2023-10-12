«Сити» готов отпустить Филлипса в аренду. Хавбек интересен «Баварии»
«Бавария» может арендовать Кэлвина Филлипса.
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити».
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Филлипс находится в шорт-листе «Баварии», как и опорник «Фулхэма» Жоау Пальинья. Англичанин недоволен своим положением в «Сити» – в текущем сезоне АПЛ он провел на поле всего 70 минут. «Горожане» готовы отпустить игрока в аренду.
Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
5 комментариев