Тренер Кении: «Возможно, мы проведем ответный матч с Россией в Кении»

Тренер сборной Кении допустил проведение ответного товарищеского матча с Россией.

Вчера сборная России сыграла с Кенией 2:2, игра состоялась в Турции.

«Мы можем приехать в Россию. Для нас это не проблема. Но мы сейчас говорили с Карпиным. Возможно, мы проведем ответный матч в Кении. Мы приглашаем вашу команду.

Сейчас был домашний матч для сборной России, а там будет домашний матч для нас. Но пока что это все на уровне разговоров. Все зависит от графика матчей сборной России и нашей команды. Но я считаю, это хорошая идея», — сказал Энгин Фират.

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