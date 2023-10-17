Тренер Кении: «Возможно, мы проведем ответный матч с Россией в Кении»

Теги Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Тренер сборной Кении допустил проведение ответного товарищеского матча с Россией.

Вчера сборная России сыграла с Кенией 2:2, игра состоялась в Турции.

«Мы можем приехать в Россию. Для нас это не проблема. Но мы сейчас говорили с Карпиным. Возможно, мы проведем ответный матч в Кении. Мы приглашаем вашу команду.

Сейчас был домашний матч для сборной России, а там будет домашний матч для нас. Но пока что это все на уровне разговоров. Все зависит от графика матчей сборной России и нашей команды. Но я считаю, это хорошая идея», — сказал Энгин Фират.

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15 комментариев

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Марат Люсьеныч
напоминает великую серию игр с Таджикистаном
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SuperStarrrr
Ответ Марат Люсьеныч
напоминает великую серию игр с Таджикистаном
что там, великую серию с канадцами, в хоккее!!!
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Bogomdor
Почему бы и нет - попробовать другой состав.
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counsel
Ответ SuperStarrrr
что там, великую серию с канадцами, в хоккее!!!
с белорусами ты хотел сказать. но шутки шутками, а надо исходить из того, что есть. и в текущих условиях Кения - не худший вариант.
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Док163
Лучше не матч, а марафонский забег) будет любопытно на наших пешеходов посмотреть)
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Spaten
«Спасибо, лучше вы к нам!»
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Dizzod
Ответ Bogomdor
Почему бы и нет - попробовать другой состав.
где тебе кенийцы другой состав найдут?
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