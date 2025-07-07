«Челси» нужны продажи на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать всех новичков в ЛЧ

«Челси» нужны продажи на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать новичков в ЛЧ.

На прошлой неделе УЕФА оштрафовал клуб за нарушения в отражении доходов и превышение лимита затрат на состав.

По данным The Times, лондонцы не смогут добавить новых игроков в команду на следующий сезоне Лиги чемпионов, если не достигнут положительного баланса. Это означает, что любые новые расходы должны быть покрыты за счет уходящих игроков. Никакие бонусы за клубный чемпионат мира и прочие выплаты не могут помочь клубу в этом вопросе.

«Челси» еще предстоит зарегистрировать подписанных Лиама Делапа , Жоао Педро и Джейми Гиттенса . К ним также могут добавиться Эстевао, Дариу Эссугу, Андрей Сантос , Мамаду Сарр и Майк Пендерс, если они не отправятся в аренду.

Предполагается, что «Челси» может потребоваться продать игроков на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать всех упомянутых выше футболистов и достичь требований УЕФА по «положительному балансу». В противном случае новые игроки не смогут быть зарегистрированы.