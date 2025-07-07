Унаи переведен в дубль «Марселя» из-за отказа переходить в «Спартак». Французам предложили 11 млн евро, клуб давит на агентов хавбека (Sport24)

Аззедин Унаи отказывается переходить в «Спартак».

«Марсель » согласовал трансфер полузащитника в «Спартак» за 11 миллионов евро, но футболист отказывается переходить в российский клуб и был переведен в дубль французского клуба, об этом сообщает Sport24.

«Марсель» принял предложение «Спартака» в размере 11 миллионов евро. Это единственный клуб, который сделал конкретный оффер по Унахи.

Но сам игрок категорически не хочет переходить в Россию – это вызвало серьезное раздражение у руководства французского клуба.

Игрок хотел остаться в «Панатинаикосе », где провел прошедший сезон в аренде. Но греки не смогли договориться с «Марселем» – они предлагали 9 миллионов евро, а французы запросили больше. Переговоры провалились

В клубе сейчас серьезно давят на агентов марокканца. В «Марселе» не готовы терять такую выгодную сделку со «Спартаком », – заявил источник.