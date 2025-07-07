Хейлунд не хочет уходить из «МЮ». Продажа форварда возможна только в случае решения клуба
Расмус Хейлунд не намерен покидать «Манчестер Юнайтед».
22-летний нападающий хотел бы продолжить выступать за английский клуб.
Продажа датчанина возможна только в том случае, если сам «Манчестер Юнайтед» решит активизировать переговоры и оформить сделку.
Ранее футболистом интересовался «Интер».
В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил четыре гола в 32 матчах АПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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