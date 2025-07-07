Хейлунд не хочет уходить из «МЮ». Продажа форварда возможна только в случае решения клуба

Расмус Хейлунд не намерен покидать «Манчестер Юнайтед».

22-летний нападающий хотел бы продолжить выступать за английский клуб.

Продажа датчанина возможна только в том случае, если сам «Манчестер Юнайтед » решит активизировать переговоры и оформить сделку.

Ранее футболистом интересовался «Интер ».

В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил четыре гола в 32 матчах АПЛ .