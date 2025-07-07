«Ман Сити» может продать Нико в случае хорошего предложения. Хавбека 5 месяцев назад купили за 60 млн евро
Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити».
Английский клуб может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего полузащитника при получении хорошего предложения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Расставание с хавбеком зависит от предложений других клубов, но считается, что испанец уже не очень нужен «горожанам». На клубном чемпионате мира Нико Гонсалес провел только один матч, сыграв 61 минуту против «Аль-Айна».
«Манчестер Сити» приобрел полузащитника за 60 миллионов евро в феврале у «Порту».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: City Xtra
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