«Фламенго» ведет переговоры о трансфере Де Поля и может предложить «Атлетико» 15 млн евро (Хулио Мигел Нето)

Родриго Де Поль может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.

Действующий контракт аргентинского полузащитника и «Атлетико » рассчитан до июня 2026 года.

По информации журналиста Хулио Мигеля Нето, «Фламенго » ведет переговоры о трансфере хавбека, а сумма возможного трансфера может составить 15 миллионов евро.

Ранее стало известно , что футболиста также намерен подписать «Интер Майами », за который выступает Лионель Месси.

Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге , забив 3 гола и сделав 5 передач.