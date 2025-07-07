«Фламенго» ведет переговоры о трансфере Де Поля и может предложить «Атлетико» 15 млн евро (Хулио Мигел Нето)
Родриго Де Поль может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.
Действующий контракт аргентинского полузащитника и «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.
По информации журналиста Хулио Мигеля Нето, «Фламенго» ведет переговоры о трансфере хавбека, а сумма возможного трансфера может составить 15 миллионов евро.
Ранее стало известно, что футболиста также намерен подписать «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.
Родриго Де Поль выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Хулио Мигеля Нето
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