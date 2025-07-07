33-летний Уилсон покинул «Ньюкасл». Форвард провел 5 лет в клубе и забил 49 голов в 130 матчах

Каллум Уилсон покинул «Ньюкасл».

«Каллум Уилсон подтвердил, что покинет «Ньюкасл Юнайтед после пяти сезонов в клубе.

От дебюта против «Вест Хэма» в 2020 году до получения культовой футболки с номером 9, Каллум сыграл огромную роль в нашем успехе в последние годы.

Мы благодарны за весь его вклад. Удачи в будущем», – говорится в сообщении «Ньюкасла».

Всего Уилсон провел 130 официальных матчей за клуб, забив 49 голов. С полной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь .