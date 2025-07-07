Канчельскис о Малкоме в «Зените»: «Он хочет вернуться, потому что в Питере его все любили, гладили по головке, рассказывали, какой он хороший. В Саудовской Аравии надо доказывать»

Андрей Канчельскис считает, что Малком хотел бы вернуться в «Зенит».

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть саудовский «Аль-Хилаль» и бесплатно вернуться в петербургский клуб. Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит», Вендел переберется в Саудовскую Аравию.

«Малком хочет вернуться, потому что ему было комфортно в Питере. Его все любили, уважали, он играл, отдыхал. Все гладили по головке: он такой красивый, такой хороший. Рассказывали везде, какой он хороший футболист, а в Саудовской Аравии этого не было. Там надо было играть, доказывать.

Я там играл – я знаю, что это такое: арабы требуют результата. Он подумал, что жизнь удалась, приехал туда – и все. Поэтому он и готов вернуться, а уже примут или не примут – это вопрос к «Зениту », – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Хилаля».