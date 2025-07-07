Марчиняк назначен на матч «Реала» и «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ. «Барса» критиковала судью после вылета из этой ЛЧ от «Интера», «Бавария» – за отмену гола «Реалу» в прошлой
Шимон Марчиняк назначен на полуфинальный матч клубного чемпионата мира.
Бригада во главе с польским арбитром Шимоном Марчиняком будет обслуживать встречу 1/2 финала турнира между «Реалом» и «ПСЖ».
На текущем клубном чемпионате мира Марчиняк один раз уже работал на матче «Реала», когда испанский клуб сыграл против «Ювентуса» в 1/8 финала турнира (1:0).
Среди прочего в мае 2024 года поляк обслуживал матч «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Марчиняк работал на ответной игре «Интера» и «Барселоны». Каталонский клуб уступил 6:7 по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов, арбитр подвергся критике со стороны сине-гранатовых.
Матч «ПСЖ» и «Реала» пройдет 9 июня в Ист-Ратерфорде.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
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