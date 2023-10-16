Тренер Кении про 2:2 с Россией: «Мы могли забить больше. Многие считают нас маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол»
Главный тренер сборной Кении считает, что Россию можно было обыгрывать.
«Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол.
Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех», – сказал Энгин Фырат после ничьей со счетом 2:2.
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