Тренер Кении про 2:2 с Россией: «Мы могли забить больше. Многие считают нас маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол»

Теги Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Энгин Фырат Футбол

Главный тренер сборной Кении считает, что Россию можно было обыгрывать.

«Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол.

Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех», – сказал Энгин Фырат после ничьей со счетом 2:2.

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6 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
«Мы могли забить больше России. Но забить больше, чем Джикия на игру, мы не смогли»🤓
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kupezz
Да вы ребята просто классно сыграли по сравнению с миллионерами, которые вообще на поле выйти забыли.
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Иван Шуткин
Мастера кожанного ,но не мяча )Дзюба вообще Гуру
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Алексей Магоев
Кения, не в обиду им, маленькая команда, но в остальном крайне прискорбно, что тренер кенийцев прав.
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Кеды и бутса
... но эти люди даже не играли в футбол...©️
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Пикачу82
Хинкал сегодня выдал очередной шедевральный матч!
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