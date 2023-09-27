Дом Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса». Там находились дети игрока, они не пострадали

Неизвестные ограбили дом Серхио Рамоса в пригороде Севильи.

Инцидент произошел 20 сентября, в день матча «Севильи» и «Ланса» в чемпионов (1:1).

Злоумышленники проникли в дом, когда там находились четверо детей и два воспитателя. Сам футболист в этот момент играл за «Севилью», а его жена уехала из города по работе. Сумма причиненного ущерба не уточняется – известно только то, что дети и воспитатели не пострадали.

Отмечается, что это не первая попытка ограбления дома Рамоса. В 2012 году злоумышленники проникли в мадридский дом игрока, когда испанец находился там со своей супругой. Преступники вынуждены были скрыться с пустыми руками.

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