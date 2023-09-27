Дом Рамоса ограбили в день матча «Севильи» и «Ланса». Там находились дети игрока, они не пострадали

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига происшествия Футбол

Неизвестные ограбили дом Серхио Рамоса в пригороде Севильи.

Инцидент произошел 20 сентября, в день матча «Севильи» и «Ланса» в Лиге чемпионов (1:1). 

Злоумышленники проникли в дом, когда там находились четверо детей Рамоса и два воспитателя. Сам футболист в этот момент играл за «Севилью», а его жена уехала из города по работе. Сумма причиненного ущерба не уточняется – известно только то, что дети и воспитатели не пострадали. 

Отмечается, что это не первая попытка ограбления дома Рамоса. В 2012 году злоумышленники проникли в мадридский дом игрока, когда испанец находился там со своей супругой. Преступники вынуждены были скрыться с пустыми руками. 

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12 комментариев

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Liquidozz
Каждый раз не понимаю, почему нельзя нанять охранников хотя бы на день матчей. ЗП вроде позволяет...
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АРТУР АЛИЕВ
Представляю состояние Рамоса. Ко мне в своё время залезли грабители, особо ничего не взяли, но сам факт, что в твоём доме были эти негодяи...
Было очень противно. А здесь ещё и дети в доме. Ужас.
+17
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+17
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Zed_patriot
дома за миллионы, а деньги для вахтерши жмотят
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Ожидаемо, фаны не простят гниду
Что за ересь ты пишешь? Рамос перешел за отличные деньги по тем временам, ушел на повышение. Вернулся спустя 15 лет в родной клуб за куда меньшую зарплату, пойдя на уступки клубу и показывает отличную игру. Болельщики прекрасно встретили Рамоса на презентации. И т.е. ты оправдываешь поведения грабителей и якобы Рамосу это по заслугам? Да такого врагу не пожелаешь.
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Ansu Fati
Говорили вроде его брат мафиози)
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S-V-D
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Представляю состояние Рамоса. Ко мне в своё время залезли грабители, особо ничего не взяли, но сам факт, что в твоём доме были эти негодяи... Было очень противно. А здесь ещё и дети в доме. Ужас.
Родителей жены, до свадьбы еще, обнесли. Говорила в своей комнате ничего трогать после не хотелось, везде эти утырки шарились, все своими руками трогали.
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Стахович
Они не знали чей этот дом.Иначе лучше бы ограбили Лиама Нисона или Джона Уика
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Гоп-стоп
Те, кто возмущаются почему он жмет на охрану не понимают действительности жизни на Западе. Во-первых у них такого понятия в целом нет, даже у очень обеспеченных людей. Во-вторых, если охранник применит силу и того хуже воспользуется оружием для защиты собственности, псевдолиберальная общественность просто уничтожит их, посадит этих охранников, а Рамоса отменят везде где можно. К тому же мы прекрасно понимаем, что жертвами будут скорее всего мигранты. Поэтому им легче, чтобы их ограбили чем испортили всю оставшуюся жизнь.
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Влад161
Ответ Zed_patriot
дома за миллионы, а деньги для вахтерши жмотят
сейчас почти везде, дома за миллионы, видимо вы имели ввиду миллионы евро*, тогда с вами полностью согласен.(могут себя обезопасить хотя бы охранником и т.д.)
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GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Что за ересь ты пишешь? Рамос перешел за отличные деньги по тем временам, ушел на повышение. Вернулся спустя 15 лет в родной клуб за куда меньшую зарплату, пойдя на уступки клубу и показывает отличную игру. Болельщики прекрасно встретили Рамоса на презентации. И т.е. ты оправдываешь поведения грабителей и якобы Рамосу это по заслугам? Да такого врагу не пожелаешь.
Мне надоели такие лицемеры, как ловко ты пропустил отрезок времени между уходом и приходом. Я понимаю, ты одержим плюсами, у каждого свои фетиши, но все же я надеялся у тебя остались хоть крупицы достоинства и чести, но своими комментами умалчивая факты, вызываешь рвотный рефлекс, напоминая пропаганду
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