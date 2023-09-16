15 игроков и 2 врача «Лас-Пальмаса» опоздали на самолет, заблудившись в аэропорту после похода в кафе

Теги Севилья Ла Лига происшествия Лас-Пальмас Футбол

15 игроков и 2 врача «Лас-Пальмаса» пропустили свой самолет из-за похода в кафе.

Как передает Marca, узнав об изменении времени вылета в Севилью (с остановкой в Мадриде), представители клуба отправились выпить кофе. Из-за проблем со связью они не узнали, что вылет снова сдвинули – на более раннее время – и опоздали на посадку.

Relevo отмечает, что игроки и врачи к тому же заблудились в аэропорту.

В дальнейшем клубу удалось организовать для этих 17 человек чартерный рейс в Севилью.

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5 комментариев

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Arnoldinho
Но эта история выглядит дико только для тех, кто не летал по Испании)
+5
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White Bone
Ответ ericssons
Называется деревенские впервые в столице
Сразу видно что вы из деревни и в крупных аэропортах никогда небыли.
+4
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Кокич
А там разве не принято объявлять по громкой связи на испанском языке что-то вроде "Объявляется посадка на самолёт, следующий рейсом..."
+3
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+3
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Arnoldinho
Ответ Кокич
А там разве не принято объявлять по громкой связи на испанском языке что-то вроде "Объявляется посадка на самолёт, следующий рейсом..."
))) не, вся инфа только на табло, и она постоянно меняется — даже в самом гейте, если чуть зазевался, могут перед носом закрыть регистрацию)
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