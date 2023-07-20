Анчелотти о сборной Бразилии: «Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о возможном назначении на пост тренера сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.

«Я не буду говорить о сборной Бразилии. Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом.

У меня есть контракт, и я его придерживаюсь. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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8 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Вот это тренерский уровень, я понимаю. Когда ты тренируешь самый титулованный клуб , а тебе предлагают самую титулованную сборную!
+4
-2
+2
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Tristan...
Ответ Kaka_GOAT
Даже лучшая сборная мира в сравнении с Реалам ступенка пониже
Причём тут Аргентина?
+1
-1
0
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