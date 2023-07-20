Анчелотти о сборной Бразилии: «Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом»

Карло Анчелотти высказался о возможном назначении на пост тренера сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024.

«Я не буду говорить о сборной Бразилии. Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом.

У меня есть контракт, и я его придерживаюсь. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал главный тренер «Реала» .