Группа палестинцев пожаловалась в прокуратуру на израильского игрока «Гранады» Вейсмана за комментарии и лайки под постами о конфликте: «Есть признаки преступления на почве ненависти»

Теги Ла Лига Гранада Политика Шон Вейсман Футбол

В прокуратуру Испании поступила жалоба на игрока «Гранады» Шона Вейсмана.

Группа палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, 27-летний нападающий прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

«Мы считаем, что есть признаки совершения преступления на почве ненависти, как из-за публикации его сообщений, так и из-за содержания тех, которые игрок помогает распространять.

Комментарии, подобные комментариям Шона Вейсмана, только способствуют разжиганию ненависти и нарушению сосуществования», – говорится в сообщении палестинцев, подавших жалобу в прокуратуру. 

Отмечается, что семья Вейсмана сейчас находится в Израиле. Футболист уже удалил политические сообщения из своих соцсетей. 

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3 комментария

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Заяцволк
Ответ Mechel**
Доносчики и блюстители морали сразу повылазили
Аааааха, аааха, стыд какой )) Чувак занимается экстремизмом, т.е. совершает преступление, но виноваты те, кто рассказывают о его преступлении )))
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