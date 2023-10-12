Фекир поддержал Палестину и опубликовал цитату Манделы: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев»

Набиль Фекир поддержал Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем.

7 октября боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль. Число жертв среди израильтян, по последним данным, составляет около 1200 человек. В результате ответных израильских ударов по сектору Газа погибло более 1200 человек.

В своем твиттере опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал французский полузащитник « ».

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