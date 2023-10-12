Фекир поддержал Палестину и опубликовал цитату Манделы: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев»

Теги Бетис Ла Лига сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Нельсон Мандела Набиль Фекир Политика Футбол

Набиль Фекир поддержал Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем.

7 октября боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль. Число жертв среди израильтян, по последним данным, составляет около 1200 человек. В результате ответных израильских ударов по сектору Газа погибло более 1200 человек.

В своем твиттере Фекир опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал французский полузащитник «Бетиса».

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16 комментариев

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Marcus-light
Израиль вроде не с Палестиной конфликтует, а с ХАМАСом
+17
-7
+10
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Stereophonics89
Поддержка народу - это очень даже хорошо!
Я лично тоже поддерживаю и народ Палестины, и народ Израиля
+11
-3
+8
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Большой Сэми
Ответ Metallurg111
Хамас правящая партия Палестины
Хамас не равно Палестина
+7
-1
+6
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Marcus-light
Израиль вроде не с Палестиной конфликтует, а с ХАМАСом
серьезно? уже даже Джо Байден сказал, что не надо нарушать правила войны, а комментаторы на спортсе делают вид, что ничего не видят.
+7
-4
+3
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ZjzoRe
Ответ Stereophonics89
Поддержка народу - это очень даже хорошо! Я лично тоже поддерживаю и народ Палестины, и народ Израиля
этот народ палестины такие няшки, что от них и другие арабы забором отгородились и на все предложения Израиля забрать территории себе и Египет, и Сирия, и Иордания только смеются
+2
0
+2
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Uriy walmart
Ответ Metallurg111
Хамас правящая партия Палестины
Вообще то она не легитимна даже в самой Палестине
+2
0
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Marcus-light
Ответ Metallurg111
Хамас правящая партия Палестины
Изучите вопрос, где территория Палестины, что такое сектор Газа, и как так получилось, что ХАМАС правит страной
+2
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Uriy walmart
Ответ DonaldBrashear 2.0
серьезно? уже даже Джо Байден сказал, что не надо нарушать правила войны, а комментаторы на спортсе делают вид, что ничего не видят.
Так это он Ирану сказал
+2
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Alex8007
Ожидаемо, что арабы за своих
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Серегей Юдин
Хорошее угнетение палестинцев - за те миллиарды что туду шлют более 30 лет Иран, Саудиты и другие страны можно было конфетку сделать, а по факту - воду и электроэнергию туда поставляет Израиль. Крупных портов нет. Страна живет на гуманитарную помощь со всего мира в т.ч. и из Израиля. Угнетающие блииин.
+4
-4
0
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Uriy walmart
Ответ Stereophonics89
Поддержка народу - это очень даже хорошо! Я лично тоже поддерживаю и народ Палестины, и народ Израиля
Не существует народа Палестины, палестинцев.
Это такие же арабы кочевники как и в Египте, ливане
+2
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